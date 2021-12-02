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https://tr.sputniknews.com/20211202/dans-eder-gibi-hareketleriyle-halayci-kus--1051380055.html
Dans eder gibi hareketleriyle 'halaycı kuş'
Dans eder gibi hareketleriyle 'halaycı kuş'
Kırklareli'de beslenirken gövdesini ritmik olarak hareket ettiren su çulluğu, sosyal medyanın gündemine oturdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:50+0300
2021-12-02T16:50+0300
2021-12-02T17:05+0300
kuş
yaşam
dans
halay
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Uzun yıllardır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde yaban hayatı görüntüleyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez'in kadrajına, su çulluğu takıldı.Göçmen kuşlarını gözlemlemek için Kırklareli'ne giden Ölmez, dakikalarca gövdesini aşağı yukarı ritmik şekilde hareket ettiren su çulluğunu görüntüledi.Adını 'halaycı' koydularÖlmez, hareketleri halay figürlerine benzetilen su çulluğunun videosunu, 'Yabanın İzinde' isimli sosyal medya hesaplarından paylaştı.Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'halaycı çulluk' benzetmesi yapılan su çulluğunun videosu oldukça ilgi gördü.
https://tr.sputniknews.com/20211113/kus-cenneti-bafa-golunde-kuraklik-261-kus-turunu-etkileyebilir-1050764742.html
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kuş, dans, halay
Dans eder gibi hareketleriyle 'halaycı kuş' 16:50 02.12.2021 (güncellendi: 17:05 02.12.2021)
Kırklareli'de beslenirken gövdesini ritmik olarak hareket ettiren su çulluğu, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Uzun yıllardır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde yaban hayatı görüntüleyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı
İdris Ölmez'in kadrajına, su çulluğu takıldı.
Göçmen kuşlarını gözlemlemek için
Kırklareli'ne giden Ölmez, dakikalarca gövdesini aşağı yukarı ritmik şekilde hareket ettiren su çulluğunu görüntüledi. Adını 'halaycı' koydular
Ölmez, hareketleri
halay figürlerine benzetilen su çulluğunun videosunu, 'Yabanın İzinde' isimli sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından
benzetmesi yapılan su çulluğunun videosu oldukça ilgi gördü. 'halaycı çulluk'