https://tr.sputniknews.com/20211202/eski-arjantin-devlet-baskani-macri-casusluk-davasinda-tutuksuz-yargilanacak-1051357489.html
Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, casusluk davasında tutuksuz yargılanacak
Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, casusluk davasında tutuksuz yargılanacak
Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, 2017'de 44 kişilik mürettebatıyla batan denizaltıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının usulsüz dinlenmesine... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T04:54+0300
2021-12-02T04:54+0300
2021-12-02T04:54+0300
dünya
arjantin
casusluk
denizaltı
mauricio macri
tutuksuz yargılama
yurtdışına çıkış yasağı
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Arjantin'de eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin 2017'de 44 kişilik mürettebatıyla batan denizaltıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanması yönünde karar alındı.Yargıç Martin Bava, ülkeyi 2015-2019 yıllarında yöneten Macri'yi 'yasa dışı istihbarat eylemlerinin yürütülmesini mümkün kılmak' suçuyla resmen itham etti ve eski devlet başkanına yurtdışına çıkış yasağı getirdi.Bava, tutuksuz yargılanmasına karar verdiği Macri'nin, 100 milyon Arjantin pesosu (yaklaşık 1 milyon dolar) değerindeki mal varlığına el konulmasına hükmetti.Halihazırda Şili'de bulunan Macri'nin, yurtdışına çıkış yasağı Arjantin'e geri dönmesinden itibaren yürürlüğe girecek.3 Kasım'da yasa dışı casusluk davasında ifade veren Macri, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve Yargıç Bava'yı 'taraflı' olmakla suçlamıştı.Kasım 2017'de denize açıldıktan sonra teknik bir arıza nedeniyle batan ARA San Juan isimli denizaltıda bulunan 44 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.Yasa dışı casusluk soruşturması, 2019'daki seçimlerin ardından yeni hükümet ile göreve gelen Federal İstihbarat Ajansı (AFI) Başkanı Cristina Caamano'nun şikayeti üzerine başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında Macri ile hükümeti süresince görev alan bazı kişiler, batan denizaltıda ölenlerin yakınlarının yasa dışı dinlenmesiyle onların taleplerinin ve iddialarının kontrol altına almak ile suçlanmıştı.Macri dışında 11 yargılandığı davada, Macri'nin Devlet Başkanlığı döneminde Federal İstihbarat Teşkilatı (AFI) Başkanlığı yapan Gustavo Arribas ile yardımcısı Silvia Majdalani de tutuksuz yargılanıyor.Buenos Aires eyaletine bağlı Dolores kentinde 3 Kasım'da ifade vermek için hakim karşısına çıkan Macri, kasım 2017'de batan ARA San Juan isimli denizaltıda yaşamını yitiren 44 mürettebatın yakınlarını yasa dışı dinlemekle itham ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/arjantinde-secimler-muhalefet-iktidar-ittifakini-geride-birakti-1050799168.html
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arjantin, casusluk, denizaltı, mauricio macri, tutuksuz yargılama, yurtdışına çıkış yasağı
Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, casusluk davasında tutuksuz yargılanacak
Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, 2017'de 44 kişilik mürettebatıyla batan denizaltıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Arjantin'de eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin 2017'de 44 kişilik mürettebatıyla batan denizaltıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanması yönünde karar alındı.
Yargıç Martin Bava, ülkeyi 2015-2019 yıllarında yöneten Macri'yi 'yasa dışı istihbarat eylemlerinin yürütülmesini mümkün kılmak' suçuyla resmen itham etti ve eski devlet başkanına yurtdışına çıkış yasağı getirdi.
Bava, tutuksuz yargılanmasına karar verdiği Macri'nin, 100 milyon Arjantin pesosu (yaklaşık 1 milyon dolar) değerindeki mal varlığına el konulmasına hükmetti.
Halihazırda Şili'de bulunan Macri'nin, yurtdışına çıkış yasağı Arjantin'e geri dönmesinden itibaren yürürlüğe girecek.
3 Kasım'da yasa dışı casusluk davasında ifade veren Macri, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve Yargıç Bava'yı 'taraflı' olmakla suçlamıştı.
Kasım 2017'de denize açıldıktan sonra teknik bir arıza nedeniyle batan ARA San Juan isimli denizaltıda bulunan 44 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.
Yasa dışı casusluk soruşturması, 2019'daki seçimlerin ardından yeni hükümet ile göreve gelen Federal İstihbarat Ajansı (AFI) Başkanı Cristina Caamano'nun şikayeti üzerine başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Macri ile hükümeti süresince görev alan bazı kişiler, batan denizaltıda ölenlerin yakınlarının yasa dışı dinlenmesiyle onların taleplerinin ve iddialarının kontrol altına almak ile suçlanmıştı.
Macri dışında 11 yargılandığı davada, Macri'nin Devlet Başkanlığı döneminde Federal İstihbarat Teşkilatı (AFI) Başkanlığı yapan Gustavo Arribas ile yardımcısı Silvia Majdalani de tutuksuz yargılanıyor.
Buenos Aires eyaletine bağlı Dolores kentinde 3 Kasım'da ifade vermek için hakim karşısına çıkan Macri, kasım 2017'de batan ARA San Juan isimli denizaltıda yaşamını yitiren 44 mürettebatın yakınlarını yasa dışı dinlemekle itham ediliyor.