'Evde Tek Başına' evi, kapılarını misafirlerine açıyor: Bir ay boyunca Airbnb'den kiralanabilecek

Noel tatilinin simge filmlerinden 'Evde Tek Başına'daki meşhur ev, Noel tatilinde nostaljik bir gece geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.Macaulay Culkin'i çocuk yıldız yapan filmde, Kevin'ın hırsızlardan savunmak için her şeyi göze aldığı ev, konut kiralama platformu Airbnb üzerinden kiraya açılıyor.4 dönümlük arazi içinde bulunan evin 14 odası var. Evde 4 yatak odası ve 3 de banyo bulunuyor. Airbnb, filmde McCallister ailesinin yaşadığı eve dair yayınladığı ilanda şu ifadelere yer verdi:7 Aralık'tan itibaren yalnızca bir geceliğine kiralanabilecek olan evin bir gecelik fiyatı 25 dolar olacak. Rezervasyon yaptıranlar, 12 Aralık'tan itibaren evde kalma fırsatı yakalayabilecek. Ziyaretçiler, filmde Kevin'ın abisi Buzz'ı canlandıran oyuncu Devin Ratray tarafından karşılanacak.AirBnB evde kalanların Kevin'ın filmde yaptığı gibi davetsiz misafirleri evden kovalamak zorunda kalmayacağını söylese de, ziyaretçiler küçük Kevin'ın bubi tuzaklarına benzer tuzaklar kurabilecek. Evde konaklayan ziyaretçilere ayrıca 'Chicago'nun en iyi pizzasının yanı sıra, gerçek bir tarantula ile tanışma' imkanı da sağlanacak. Ziyaretçiler geceyi, 'Evde Tek Başına' serisinin geçen ay yayınlanan son filmi 'Evim Güzel Evim Tek Başına'yı izleyerek kapatacak.
ABD'nin Şikago eyaletinde bulunan 'Evde Tek Başına' filminin meşhur evi, Noel tatili boyunca Airbnb platformu üzerinden bir geceliğine kiralanabilecek.
Noel tatilinin simge filmlerinden 'Evde Tek Başına'daki meşhur ev, Noel tatilinde nostaljik bir gece geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.
Macaulay Culkin'i çocuk yıldız yapan filmde, Kevin'ın hırsızlardan savunmak için her şeyi göze aldığı ev, konut kiralama platformu Airbnb üzerinden kiraya açılıyor.
4 dönümlük arazi içinde bulunan evin 14 odası var. Evde 4 yatak odası ve 3 de banyo bulunuyor.
Airbnb, filmde McCallister ailesinin yaşadığı eve dair yayınladığı ilanda şu ifadelere yer verdi:
"Bu Noel'i, McCallister tarzında kutlayın. İlk defa bir yaramazlık ekibi, Evde Tek Başına hikayesinin başladığı zaman üstü evde tatil rezervasyonu yapabilir. Hem de, sinir bozucu davetsiz misafirlerin müdahalesi olmadan."
7 Aralık'tan itibaren yalnızca bir geceliğine kiralanabilecek olan evin bir gecelik fiyatı 25 dolar olacak. Rezervasyon yaptıranlar, 12 Aralık'tan itibaren evde kalma fırsatı yakalayabilecek.
Ziyaretçiler, filmde Kevin'ın abisi Buzz'ı canlandıran oyuncu Devin Ratray tarafından karşılanacak.
AirBnB evde kalanların Kevin'ın filmde yaptığı gibi davetsiz misafirleri evden kovalamak zorunda kalmayacağını söylese de, ziyaretçiler küçük Kevin'ın bubi tuzaklarına benzer tuzaklar kurabilecek. Evde konaklayan ziyaretçilere ayrıca 'Chicago'nun en iyi pizzasının yanı sıra, gerçek bir tarantula ile tanışma' imkanı da sağlanacak.
Ziyaretçiler geceyi, 'Evde Tek Başına' serisinin geçen ay yayınlanan son filmi 'Evim Güzel Evim Tek Başına'yı izleyerek kapatacak.