https://tr.sputniknews.com/20211202/evde-tek-basina-evi-kapilarini-misafirlerine-aciyor-bir-ay-boyunca-airbnbden-kiralanabilecek-1051371432.html

'Evde Tek Başına' evi, kapılarını misafirlerine açıyor: Bir ay boyunca Airbnb'den kiralanabilecek

'Evde Tek Başına' evi, kapılarını misafirlerine açıyor: Bir ay boyunca Airbnb'den kiralanabilecek

ABD'nin Şikago eyaletinde bulunan 'Evde Tek Başına' filminin meşhur evi, Noel tatili boyunca Airbnb platformu üzerinden bir geceliğine kiralanabilecek. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:21+0300

2021-12-02T14:21+0300

2021-12-02T14:25+0300

yaşam

noel

airbnb

kiralık ev

evde tek başına 2

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Noel tatilinin simge filmlerinden 'Evde Tek Başına'daki meşhur ev, Noel tatilinde nostaljik bir gece geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.Macaulay Culkin'i çocuk yıldız yapan filmde, Kevin'ın hırsızlardan savunmak için her şeyi göze aldığı ev, konut kiralama platformu Airbnb üzerinden kiraya açılıyor.4 dönümlük arazi içinde bulunan evin 14 odası var. Evde 4 yatak odası ve 3 de banyo bulunuyor. Airbnb, filmde McCallister ailesinin yaşadığı eve dair yayınladığı ilanda şu ifadelere yer verdi:7 Aralık'tan itibaren yalnızca bir geceliğine kiralanabilecek olan evin bir gecelik fiyatı 25 dolar olacak. Rezervasyon yaptıranlar, 12 Aralık'tan itibaren evde kalma fırsatı yakalayabilecek. Ziyaretçiler, filmde Kevin'ın abisi Buzz'ı canlandıran oyuncu Devin Ratray tarafından karşılanacak.AirBnB evde kalanların Kevin'ın filmde yaptığı gibi davetsiz misafirleri evden kovalamak zorunda kalmayacağını söylese de, ziyaretçiler küçük Kevin'ın bubi tuzaklarına benzer tuzaklar kurabilecek. Evde konaklayan ziyaretçilere ayrıca 'Chicago'nun en iyi pizzasının yanı sıra, gerçek bir tarantula ile tanışma' imkanı da sağlanacak. Ziyaretçiler geceyi, 'Evde Tek Başına' serisinin geçen ay yayınlanan son filmi 'Evim Güzel Evim Tek Başına'yı izleyerek kapatacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

noel, airbnb, kiralık ev, evde tek başına 2