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2 kalecisi kırmızı kart gören Hatayspor'da, forvet oyuncusu Diouf kaleye geçti
2 kalecisi kırmızı kart gören Hatayspor'da, forvet oyuncusu Diouf kaleye geçti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, iki kalecisinin de 2 kırmızı kart görmesi sonrası forvet oyuncusu Mame Diouf'un kaleye... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T01:50+0300
2021-12-02T02:23+0300
spor
hatayspor
ziraat türkiye kupası
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Penaltılara giden mücadeleyi 6-5 kazanan Atakaş Hatayspor adını bir üst tura yazdırarak inanılmazı başardı. İki kalecisi de kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor'da penaltılarda kaleyi forvet oyuncusu Mame Diouf korudu.Atakaş Hatayspor'da 90+4. dakikada kalecisi Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Karşılaşma 1-1 devam ederken Eyüpsporlu Mete Demir'e ceza sahasının dışında faul yapan ve oyun dışında kalan Abdullah'ın yerine ise takım kaptanı Mame Diouf geçti. Golcü futbolcu, Akdeniz ekibinin 5 değişiklik hakkını kullanması nedeniyle duraklama dakikalarında kalede görev yaptı.Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona ererken uzatmada ek değişiklik hakkını kullanan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Muhammed Mert'in yerine yedek kaleci Yavuz Boyar'ı oyuna aldı.Uzatma dakikalarında oyuna dahil olan Yavuz Boyar da 120. dakikada kırmızı kart görünce kaleye bir kez daha Mame Diouf geçti. Seri penaltı atışlarında takımının ilk penaltısı atan Senegalli forvet, ardından eldivenleri giyerek kaleye geçti.Tarihi anların yaşandığı maçta gülen taraf Atakaş Hatayspor oldu. Penaltılar sonrasında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Akdeniz ekibi, 5. tura yükseldi.
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hatayspor, ziraat türkiye kupası

2 kalecisi kırmızı kart gören Hatayspor'da, forvet oyuncusu Diouf kaleye geçti

01:50 02.12.2021 (güncellendi: 02:23 02.12.2021)
© FotoğrafHatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Fotoğraf
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, iki kalecisinin de 2 kırmızı kart görmesi sonrası forvet oyuncusu Mame Diouf'un kaleye geçtiği maçı penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Yeni Hatay Stadyumu'nda mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi.
Penaltılara giden mücadeleyi 6-5 kazanan Atakaş Hatayspor adını bir üst tura yazdırarak inanılmazı başardı.
İki kalecisi de kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor'da penaltılarda kaleyi forvet oyuncusu Mame Diouf korudu.
Atakaş Hatayspor'da 90+4. dakikada kalecisi Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşma 1-1 devam ederken Eyüpsporlu Mete Demir'e ceza sahasının dışında faul yapan ve oyun dışında kalan Abdullah'ın yerine ise takım kaptanı Mame Diouf geçti. Golcü futbolcu, Akdeniz ekibinin 5 değişiklik hakkını kullanması nedeniyle duraklama dakikalarında kalede görev yaptı.

Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona ererken uzatmada ek değişiklik hakkını kullanan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Muhammed Mert'in yerine yedek kaleci Yavuz Boyar'ı oyuna aldı.
Uzatma dakikalarında oyuna dahil olan Yavuz Boyar da 120. dakikada kırmızı kart görünce kaleye bir kez daha Mame Diouf geçti. Seri penaltı atışlarında takımının ilk penaltısı atan Senegalli forvet, ardından eldivenleri giyerek kaleye geçti.

Tarihi anların yaşandığı maçta gülen taraf Atakaş Hatayspor oldu. Penaltılar sonrasında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Akdeniz ekibi, 5. tura yükseldi.
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