https://tr.sputniknews.com/20211202/haluk-leventten-bakan-kocaya-ne-yapacagiz-simdi-1051392308.html

Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya: Ne yapacağız şimdi?

Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya: Ne yapacağız şimdi?

Ünlü şarkıcıHaluk Levent, Bakan Koca'nın açıkladığı tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olması kararını çok doğru bulduğunu söyledi... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-02T22:17+0300

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türkiye

haluk levent

fahrettin koca

sma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olacağını duyurdu.AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, osyal medya hesabından kararı çok doğru bulduğunu belirtti.Öte yandan SMA hastalığının tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine sitem eden Levent, "Ne yapacağız şimdi?" dedi.Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20211202/sma-bilim-kurulu-toplantisinin-ardindan-bakan-koca-aciklama-yapiyor-1051383815.html

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haluk levent, fahrettin koca, sma