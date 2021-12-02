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Hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı
Hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı
Avusturya'nın Linz kentinde bir hastanede, 82 yaşındaki hastanın yanlış ayağını kesen doktor, bölgesel mahkeme tarafından 2 bin 700 avro para cezasına... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T02:50+0300
2021-12-02T02:54+0300
yaşam
avusturya
hastane
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Linz Bölge Mahkemesi, ağır ihmalde bulunarak hastasına bedensel zarar vermekle suçlanan 43 yaşındaki doktor hakkında süren davaya ilişkin kararını açıkladı.Mahkeme, geçen mayıs ayında her iki bacağında rahatsızlığı olan hastanın sol bacağı yerine sağ bacağını ameliyat ederek kesen doktorun, bu tür büyük operasyonlarda gösterilmesi gereken hassasiyeti göstermediğini, bu nedenle 2 bin 700 euro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.Büyük bir hata yaptığı kabul eden doktor, savunmasında "ağır ihmalde bulunduğu" suçlamalarına itiraz ederek, kendisinin dışında operasyona girenlerin de durumu fark etmediğini, yaşananın "insan hatası" olduğunu söyledi.Mahkeme ayrıca, mahkemenin son celsesinden önce hayatını kaybeden hastanın dul eşine de 5 bin avro ödenmesine hükmetti.Yukar Avusturya eyaletine bağlı Linz kentindeki bir hastanede her iki bacağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki hastanın sol bacağı yerine sağ bacağı kesilmiş, operasyonun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bandajların sökülmesiyle yapılan büyük hata fark edilmişti.Bunun üzerine hastanın yakınları, ameliyatı gerçekleştiren doktoru dava etmişti.
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avusturya, hastane

Hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı

02:50 02.12.2021 (güncellendi: 02:54 02.12.2021)
© REUTERS / CHRISTIAN MANGAleksey Navalnıy
Aleksey Navalnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / CHRISTIAN MANG
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Avusturya'nın Linz kentinde bir hastanede, 82 yaşındaki hastanın yanlış ayağını kesen doktor, bölgesel mahkeme tarafından 2 bin 700 avro para cezasına çarptırıldı.
Linz Bölge Mahkemesi, ağır ihmalde bulunarak hastasına bedensel zarar vermekle suçlanan 43 yaşındaki doktor hakkında süren davaya ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, geçen mayıs ayında her iki bacağında rahatsızlığı olan hastanın sol bacağı yerine sağ bacağını ameliyat ederek kesen doktorun, bu tür büyük operasyonlarda gösterilmesi gereken hassasiyeti göstermediğini, bu nedenle 2 bin 700 euro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Büyük bir hata yaptığı kabul eden doktor, savunmasında "ağır ihmalde bulunduğu" suçlamalarına itiraz ederek, kendisinin dışında operasyona girenlerin de durumu fark etmediğini, yaşananın "insan hatası" olduğunu söyledi.
Mahkeme ayrıca, mahkemenin son celsesinden önce hayatını kaybeden hastanın dul eşine de 5 bin avro ödenmesine hükmetti.
Yukar Avusturya eyaletine bağlı Linz kentindeki bir hastanede her iki bacağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki hastanın sol bacağı yerine sağ bacağı kesilmiş, operasyonun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bandajların sökülmesiyle yapılan büyük hata fark edilmişti.
Bunun üzerine hastanın yakınları, ameliyatı gerçekleştiren doktoru dava etmişti.
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