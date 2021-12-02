https://tr.sputniknews.com/20211202/ito-ekmek-komitesinden-simsek-45-tlye-satilacak-ekmek-hem-halki-hem-kamuyu-sikintiya-sokar-1051392091.html

İTO Ekmek Komitesi'nden Şimşek: 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar

İTO Ekmek Komitesi'nden Şimşek: 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar

İTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi'nden Selim Şimşek, "Şu an 40 kalem girdi ürününe zam gelen fırıncılar zor durumda. 220 gram ekmek için hesaplarımıza göre 4... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T22:08+0300

2021-12-02T22:08+0300

2021-12-02T22:08+0300

akşam postasi

istanbul ticaret odası (ito)

ekmek

zam

maya

un

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İstanbul'da bazı fırınlar ekmeği 3-3.50 TL'den satmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi'nden Selim Şimşek, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na gelişmeyi yorumladı.Şimşek, "Ekmek temel gıda maddesi olduğu için tarifeye bağlı. 5’li komisyon ilk önce ticaret odası üyeleri görüşlerini yönetime bildirir, yönetim 5’li komisyonu toplar ve fiyat belirlenir. Sonrasında da bu fiyat bakanlığa gider ve bakanlığın olumlu ya da olumsuz görüşü gelmesi durumunda İTO Meclisi’nde oylamaya sunulur ve kabul edildikten sonra ekmek tarifesi yeni fiyatıyla açıklanır. Şu anda cari tarife geçerli ama ticaretin de şöyle bir gerçeği var" ifadelerini kullandı.Un ve mayaya gelen zamlara değinen Şimşek, "Ciddi anlamda 40 kalem girdi ürünümüz var ve bunların hepsine özellikle un ve mayaya ciddi zamlar geldi. Bu zamları karşılamak için resmi prosedürü başlattık. Ekmeğin kilogram fiyatı 10.87 ama yeni hesaplara göre 19.50 gibi bir rakam çıkıyor. 220 grama endekslediğimizde 4 lira gibi rakam çıkıyor. 4.50 gibi bir rakama ekmek satılması durumunda hem halkımızı hem de kamu kesimini ciddi anlamda sıkıntıya sokacak" diye konuştu.Fırıncıların 4 talebi varFırıncıların taleplerini sıralayan Şimşek, şunları söyledi:"Denge politikası izlememiz gerekiyor ve fırınlarımıza ucuz un tahsisatı yapılması gerekiyor bizim ilk talebimiz bu. Kirası olan fırınların stopajlarında indirim ya da hiç alınmaması gerekiyor, işçi olarak çalışan kişilerin SGK’larında indirim yapılması gerekiyor, elektrik ve doğalgazda en azından KDV’lerinin yüzde 1’e çekilmesi gerekiyor. Serbest piyasa koşullarına göre ticaret mutlaka kendi dinamiklerini oluşturacaktır. Tarife hesabı olması demek serbest piyasa koşullarının tamamen bağımsız hareket etmesi anlamına gelmez. Mutlaka makul bir fiyata oturacaktır. Ekmeğin bir özelliği var ve mutlaka resmi tarifeye göre satılması gerekiyor. Piyasada resmi tarifenin dışına çıkıldığını görüyoruz ama ben şahsen resmi tarifeyle satıyorum."

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2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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istanbul ticaret odası (ito), ekmek, zam, maya, un