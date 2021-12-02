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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211202/ito-ekmek-komitesinden-simsek-45-tlye-satilacak-ekmek-hem-halki-hem-kamuyu-sikintiya-sokar-1051392091.html
İTO Ekmek Komitesi'nden Şimşek: 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar
İTO Ekmek Komitesi'nden Şimşek: 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar
İTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi'nden Selim Şimşek, "Şu an 40 kalem girdi ürününe zam gelen fırıncılar zor durumda. 220 gram ekmek için hesaplarımıza göre 4... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T22:08+0300
2021-12-02T22:08+0300
akşam postasi
istanbul ticaret odası (ito)
ekmek
zam
maya
un
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İstanbul'da bazı fırınlar ekmeği 3-3.50 TL'den satmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi'nden Selim Şimşek, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na gelişmeyi yorumladı.Şimşek, "Ekmek temel gıda maddesi olduğu için tarifeye bağlı. 5’li komisyon ilk önce ticaret odası üyeleri görüşlerini yönetime bildirir, yönetim 5’li komisyonu toplar ve fiyat belirlenir. Sonrasında da bu fiyat bakanlığa gider ve bakanlığın olumlu ya da olumsuz görüşü gelmesi durumunda İTO Meclisi’nde oylamaya sunulur ve kabul edildikten sonra ekmek tarifesi yeni fiyatıyla açıklanır. Şu anda cari tarife geçerli ama ticaretin de şöyle bir gerçeği var" ifadelerini kullandı.Un ve mayaya gelen zamlara değinen Şimşek, "Ciddi anlamda 40 kalem girdi ürünümüz var ve bunların hepsine özellikle un ve mayaya ciddi zamlar geldi. Bu zamları karşılamak için resmi prosedürü başlattık. Ekmeğin kilogram fiyatı 10.87 ama yeni hesaplara göre 19.50 gibi bir rakam çıkıyor. 220 grama endekslediğimizde 4 lira gibi rakam çıkıyor. 4.50 gibi bir rakama ekmek satılması durumunda hem halkımızı hem de kamu kesimini ciddi anlamda sıkıntıya sokacak" diye konuştu.Fırıncıların 4 talebi varFırıncıların taleplerini sıralayan Şimşek, şunları söyledi:"Denge politikası izlememiz gerekiyor ve fırınlarımıza ucuz un tahsisatı yapılması gerekiyor bizim ilk talebimiz bu. Kirası olan fırınların stopajlarında indirim ya da hiç alınmaması gerekiyor, işçi olarak çalışan kişilerin SGK’larında indirim yapılması gerekiyor, elektrik ve doğalgazda en azından KDV’lerinin yüzde 1’e çekilmesi gerekiyor. Serbest piyasa koşullarına göre ticaret mutlaka kendi dinamiklerini oluşturacaktır. Tarife hesabı olması demek serbest piyasa koşullarının tamamen bağımsız hareket etmesi anlamına gelmez. Mutlaka makul bir fiyata oturacaktır. Ekmeğin bir özelliği var ve mutlaka resmi tarifeye göre satılması gerekiyor. Piyasada resmi tarifenin dışına çıkıldığını görüyoruz ama ben şahsen resmi tarifeyle satıyorum."
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Atilla Güner
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istanbul ticaret odası (ito), ekmek, zam, maya, un

İTO Ekmek Komitesi'nden Şimşek: 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar

22:08 02.12.2021
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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İTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi'nden Selim Şimşek, "Şu an 40 kalem girdi ürününe zam gelen fırıncılar zor durumda. 220 gram ekmek için hesaplarımıza göre 4 lira gibi bir rakam çıkıyor. 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar. Denge politikası izlenmesi gerekiyor" dedi.
İstanbul'da bazı fırınlar ekmeği 3-3.50 TL'den satmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi'nden Selim Şimşek, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na gelişmeyi yorumladı.
Şimşek, "Ekmek temel gıda maddesi olduğu için tarifeye bağlı. 5’li komisyon ilk önce ticaret odası üyeleri görüşlerini yönetime bildirir, yönetim 5’li komisyonu toplar ve fiyat belirlenir. Sonrasında da bu fiyat bakanlığa gider ve bakanlığın olumlu ya da olumsuz görüşü gelmesi durumunda İTO Meclisi’nde oylamaya sunulur ve kabul edildikten sonra ekmek tarifesi yeni fiyatıyla açıklanır. Şu anda cari tarife geçerli ama ticaretin de şöyle bir gerçeği var" ifadelerini kullandı.
Un ve mayaya gelen zamlara değinen Şimşek, "Ciddi anlamda 40 kalem girdi ürünümüz var ve bunların hepsine özellikle un ve mayaya ciddi zamlar geldi. Bu zamları karşılamak için resmi prosedürü başlattık. Ekmeğin kilogram fiyatı 10.87 ama yeni hesaplara göre 19.50 gibi bir rakam çıkıyor. 220 grama endekslediğimizde 4 lira gibi rakam çıkıyor. 4.50 gibi bir rakama ekmek satılması durumunda hem halkımızı hem de kamu kesimini ciddi anlamda sıkıntıya sokacak" diye konuştu.

Fırıncıların 4 talebi var

Fırıncıların taleplerini sıralayan Şimşek, şunları söyledi:
"Denge politikası izlememiz gerekiyor ve fırınlarımıza ucuz un tahsisatı yapılması gerekiyor bizim ilk talebimiz bu. Kirası olan fırınların stopajlarında indirim ya da hiç alınmaması gerekiyor, işçi olarak çalışan kişilerin SGK’larında indirim yapılması gerekiyor, elektrik ve doğalgazda en azından KDV’lerinin yüzde 1’e çekilmesi gerekiyor. Serbest piyasa koşullarına göre ticaret mutlaka kendi dinamiklerini oluşturacaktır. Tarife hesabı olması demek serbest piyasa koşullarının tamamen bağımsız hareket etmesi anlamına gelmez. Mutlaka makul bir fiyata oturacaktır. Ekmeğin bir özelliği var ve mutlaka resmi tarifeye göre satılması gerekiyor. Piyasada resmi tarifenin dışına çıkıldığını görüyoruz ama ben şahsen resmi tarifeyle satıyorum."
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