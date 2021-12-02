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https://tr.sputniknews.com/20211202/kendisini-yuzbasi-olarak-tanitti-esnaftan-600-bin-lira-degerinde-alisveris-yapti-1051392635.html
Kendisini yüzbaşı olarak tanıttı, esnaftan 600 bin lira değerinde alışveriş yaptı
Kendisini yüzbaşı olarak tanıttı, esnaftan 600 bin lira değerinde alışveriş yaptı
Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıttığı ve esnafa para vermeden alışveriş yaptığı belirlenen kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T22:34+0300
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yaşam
türkiye
muş
dolandırıcılık
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Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P'nin, bir ay önce Yaygın Beldesi'nde kendisinin yüzbaşı olarak yeni atandığını belirttiği ve çeşitli iş yerlerinden para ödemeden yaklaşık 600 bin lira tutarında alışveriş yaptığı belirlendi.Bunun üzerine Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti.Jandarma ekipleri, zanlıyı son alışveriş yaptığı iletişim mağazasında telefonuna kontör yüklettiği sırada suçüstü yakaladı.Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.
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Kendisini yüzbaşı olarak tanıttı, esnaftan 600 bin lira değerinde alışveriş yaptı

22:34 02.12.2021
© AAGözaltı - tutuklama
Gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıttığı ve esnafa para vermeden alışveriş yaptığı belirlenen kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P'nin, bir ay önce Yaygın Beldesi'nde kendisinin yüzbaşı olarak yeni atandığını belirttiği ve çeşitli iş yerlerinden para ödemeden yaklaşık 600 bin lira tutarında alışveriş yaptığı belirlendi.
Bunun üzerine Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
Jandarma ekipleri, zanlıyı son alışveriş yaptığı iletişim mağazasında telefonuna kontör yüklettiği sırada suçüstü yakaladı.
Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.
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