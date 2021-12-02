https://tr.sputniknews.com/20211202/kendisini-yuzbasi-olarak-tanitti-esnaftan-600-bin-lira-degerinde-alisveris-yapti-1051392635.html

Kendisini yüzbaşı olarak tanıttı, esnaftan 600 bin lira değerinde alışveriş yaptı

Kendisini yüzbaşı olarak tanıttı, esnaftan 600 bin lira değerinde alışveriş yaptı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıttığı ve esnafa para vermeden alışveriş yaptığı belirlenen kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T22:34+0300

2021-12-02T22:34+0300

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yaşam

türkiye

muş

dolandırıcılık

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Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P'nin, bir ay önce Yaygın Beldesi'nde kendisinin yüzbaşı olarak yeni atandığını belirttiği ve çeşitli iş yerlerinden para ödemeden yaklaşık 600 bin lira tutarında alışveriş yaptığı belirlendi.Bunun üzerine Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti.Jandarma ekipleri, zanlıyı son alışveriş yaptığı iletişim mağazasında telefonuna kontör yüklettiği sırada suçüstü yakaladı.Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

muş

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, muş, dolandırıcılık