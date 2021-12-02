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Kiev: Belarus topraklarından Ukrayna'ya bir saldırı düzenlenmesi olasılığını dışlamıyoruz
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Belarus topraklarından Ukrayna'ya bir saldırı düzenlenmesi olasılığını dışlamadıklarını söyledi.
Letonya basınına demeç veren Kuleba, "Bu senaryoyu çok ciddi düzeyde ele alıyoruz. Bu olasılığı dışlamıyoruz. Şu anda Belarus Ukrayna için direkt bir askeri tehdit oluşturmasa da, bulgular görmezden gelinemez" dedi.
Minsk'ten gelen siyasi açıklamaların ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Kırım'ı tanıma açıklamasının Rusya'nın saldırgan dış politikasının bir parçası olduğunu öne süren Kuleba, "Bu bizim açık bir tehdit ve buna yanıt vermeliyiz. Ancak olayların bu şekilde gelişmesini önlemek için Belarus sınırına uygun sayıda askeri personelin gönderilmesi gerekli. Şu anda bu kaynakları nereden alacağımıza karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Belarus ordusunda Ukrayna'ya saldırmak için bir hazırlık yapıldığını görmediklerini de kaydeden Kuleba, Minsk'in Rusya'ya böyle bir saldırı düzenlenmesi için Belarus topraklarını kullanma izni verebileceği iddiasında bulundu.
Minsk'ten gelen siyasi açıklamaların ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Kırım'ı tanıma açıklamasının Rusya'nın saldırgan dış politikasının bir parçası olduğunu öne süren Kuleba, "Bu bizim açık bir tehdit ve buna yanıt vermeliyiz. Ancak olayların bu şekilde gelişmesini önlemek için Belarus sınırına uygun sayıda askeri personelin gönderilmesi gerekli. Şu anda bu kaynakları nereden alacağımıza karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Belarus ordusunda Ukrayna'ya saldırmak için bir hazırlık yapıldığını görmediklerini de kaydeden Kuleba, Minsk'in Rusya'ya böyle bir saldırı düzenlenmesi için Belarus topraklarını kullanma izni verebileceği iddiasında bulundu.