Günlük basın toplantısında Peskov'a, parlamentoda dün yaptığı konuşma sırasında Kırım'ı geri almayı planladıklarını belirten Zelenskiy'in sözleri soruldu. Peskov, "Parlamentoda konuşan Zelenskiy, Kırım'ın geri dönmesinin Ukrayna'nın ana hedefi ve felsefesi olması gerektiğini söyledi. Bunu Rusya'ya yöneltilen doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz. Bu tür ifadeler, Kiev rejiminin, Rusya'nın bir bölgesine tecavüz etmek için güç de dahil mevcut tüm imkanları kullanmaya niyetli olduğu anlamına geliyor. Biz bunu böyle algılama eğilimindeyiz" yanıtını verdi.
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy
Kremlin: Zelenskiy'in Kırım'la ilgili açıklamaları, Rusya'ya yönelik doğrudan tehdit
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'la ilgili son açıklamalarının Rusya'ya yönelik doğrudan tehdit olarak gördüklerini söyledi.
Günlük basın toplantısında Peskov'a, parlamentoda dün yaptığı konuşma sırasında Kırım'ı geri almayı planladıklarını belirten Zelenskiy'in sözleri soruldu.
Peskov, "Parlamentoda konuşan Zelenskiy, Kırım'ın geri dönmesinin Ukrayna'nın ana hedefi ve felsefesi olması gerektiğini söyledi. Bunu Rusya'ya yöneltilen doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz. Bu tür ifadeler, Kiev rejiminin, Rusya'nın bir bölgesine tecavüz etmek için güç de dahil mevcut tüm imkanları kullanmaya niyetli olduğu anlamına geliyor. Biz bunu böyle algılama eğilimindeyiz" yanıtını verdi.