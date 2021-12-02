Mansur Yavaş: Yaşananlarla ilgimiz yok, başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki Alparslan Türkeş'i anma toplantısına yönelik yapılan saldırı sonrasında kendisiyle ilgili açıklamalarını yorumladı..“Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim” diyen Yavaş, “Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam” dedi.MHP lideri Bahçeli’nin, Türkeş anmasına yapılan saldırıya ilişkin olarak söylediği, “Mansur Yavaş dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefesi var” sözleri 'tehdit' olarak yorumlandı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir” dedi. Mansur Yavaş ise söz konusu gelişmelere yanıt verdi.Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, “Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim” diyen Yavaş, şöyle dedi:“Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak “Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki Alparslan Türkeş'i anma toplantısına yönelik yapılan saldırı sonrasında kendisiyle ilgili açıklamalarını yorumladı..
“Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim” diyen Yavaş, “Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam” dedi.
MHP lideri Bahçeli’nin, Türkeş anmasına yapılan saldırıya ilişkin olarak söylediği, “Mansur Yavaş dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefesi var” sözleri 'tehdit' olarak yorumlandı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir” dedi. Mansur Yavaş ise söz konusu gelişmelere yanıt verdi.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, “Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim” diyen Yavaş, şöyle dedi:
“Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?”