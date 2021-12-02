https://tr.sputniknews.com/20211202/mansur-yavas-yasananlarla-ilgimiz-yok-baska-siyasi-partilerin-ic-islerine-karismam-1051359162.html

Mansur Yavaş: Yaşananlarla ilgimiz yok, başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam

Mansur Yavaş: Yaşananlarla ilgimiz yok, başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak “Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T08:45+0300

2021-12-02T08:45+0300

2021-12-02T08:43+0300

politika

devlet bahçeli

mansur yavaş

açıklama

polemik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_3b76c13e460e4299c7bde676990db2f3.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki Alparslan Türkeş'i anma toplantısına yönelik yapılan saldırı sonrasında kendisiyle ilgili açıklamalarını yorumladı..“Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim” diyen Yavaş, “Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam” dedi.MHP lideri Bahçeli’nin, Türkeş anmasına yapılan saldırıya ilişkin olarak söylediği, “Mansur Yavaş dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefesi var” sözleri 'tehdit' olarak yorumlandı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir” dedi. Mansur Yavaş ise söz konusu gelişmelere yanıt verdi.Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, “Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim” diyen Yavaş, şöyle dedi:“Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli, mansur yavaş, açıklama, polemik