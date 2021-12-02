https://tr.sputniknews.com/20211202/omicron-varyanti-singapura-da-sicradi-1051384582.html

Omicron varyantı Singapur'a da sıçradı

Omicron varyantı Singapur'a da sıçradı

Singapur'da, Güney Afrika'dan gelen iki yolcuda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi. Bunlar, ülkede kayda geçen ilk Omicron... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T18:40+0300

2021-12-02T18:40+0300

2021-12-02T18:41+0300

koronavirüs

singapur

salgın

kovid-19

varyant

delta varyantı

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043979756_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0cab32cc8ad29ebbb0475e267b05d6c8.jpg

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Johannesburg kentinden dün gelen şüpheli iki Singapur vatandaşının izole edildiği ve yapılan testlerde Omicron varyantının görüldüğü aktarıldı.Aynı uçuştaki diğer 19 yolcunun testlerinin negatif çıktığı ve karantinaya alındıkları belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen iki kişinin aşılı olduğu ve hafif öksürük ve boğaz kaşıntısı gibi semptomlar yaşadığı bildirildi.Singapur kısa süre önce 7 Afrika ülkesinden Singapur vatandaşı olmayan yolcuların giriş ve transit geçişini yasakladı.Ayrıca artık Singapur'a giden tüm yolcuların kalkış öncesi ve varış testlerinden geçmesi gerekiyor.Singapur'da aşı hakkı bulunanların yüzde 96'sı aşılandı.

https://tr.sputniknews.com/20211202/yunanistanda-ilk-kez-kovid-19un-omicron-varyantina-rastlandi-1051372603.html

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

singapur, salgın, kovid-19, varyant, delta varyantı , omicron