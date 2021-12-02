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Omicron varyantı Singapur'a da sıçradı
Omicron varyantı Singapur'a da sıçradı
Singapur'da, Güney Afrika'dan gelen iki yolcuda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi. Bunlar, ülkede kayda geçen ilk Omicron... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T18:40+0300
2021-12-02T18:41+0300
koronavirüs
singapur
salgın
kovid-19
varyant
delta varyantı
omicron
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Johannesburg kentinden dün gelen şüpheli iki Singapur vatandaşının izole edildiği ve yapılan testlerde Omicron varyantının görüldüğü aktarıldı.Aynı uçuştaki diğer 19 yolcunun testlerinin negatif çıktığı ve karantinaya alındıkları belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen iki kişinin aşılı olduğu ve hafif öksürük ve boğaz kaşıntısı gibi semptomlar yaşadığı bildirildi.Singapur kısa süre önce 7 Afrika ülkesinden Singapur vatandaşı olmayan yolcuların giriş ve transit geçişini yasakladı.Ayrıca artık Singapur'a giden tüm yolcuların kalkış öncesi ve varış testlerinden geçmesi gerekiyor.Singapur'da aşı hakkı bulunanların yüzde 96'sı aşılandı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/yunanistanda-ilk-kez-kovid-19un-omicron-varyantina-rastlandi-1051372603.html
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singapur, salgın, kovid-19, varyant, delta varyantı , omicron

Omicron varyantı Singapur'a da sıçradı

18:40 02.12.2021 (güncellendi: 18:41 02.12.2021)
© REUTERS / ROSLAN RAHMANSingapur - havaalanı - koronavirüs
Singapur - havaalanı - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / ROSLAN RAHMAN
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Singapur'da, Güney Afrika'dan gelen iki yolcuda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi. Bunlar, ülkede kayda geçen ilk Omicron vakaları oldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Johannesburg kentinden dün gelen şüpheli iki Singapur vatandaşının izole edildiği ve yapılan testlerde Omicron varyantının görüldüğü aktarıldı.
Aynı uçuştaki diğer 19 yolcunun testlerinin negatif çıktığı ve karantinaya alındıkları belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen iki kişinin aşılı olduğu ve hafif öksürük ve boğaz kaşıntısı gibi semptomlar yaşadığı bildirildi.
Singapur kısa süre önce 7 Afrika ülkesinden Singapur vatandaşı olmayan yolcuların giriş ve transit geçişini yasakladı.
Ayrıca artık Singapur'a giden tüm yolcuların kalkış öncesi ve varış testlerinden geçmesi gerekiyor.
Singapur'da aşı hakkı bulunanların yüzde 96'sı aşılandı.
Yunanistan'da Kovid-19 salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
KORONAVİRÜS
Yunanistan ve Hindistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
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