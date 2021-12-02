Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğine NATO müttefikleri de katılıyor
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211202/otomobil-satislari-kasimda-yuzde-332-azaldi-1051360697.html
Otomobil satışları kasımda yüzde 33.2 azaldı
Otomobil satışları kasımda yüzde 33.2 azaldı
ODD verilerine göre, 2021 Kasım'da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 adete düştü. Otomobil ve hafif ticari... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T10:30+0300
2021-12-02T10:30+0300
ekonomi
türkiye
araba
vergi
otomobil
ticaret
ötv
araç
satış
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050119843_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9ce2347c7e669bf8a846d42a3adf6cd4.jpg
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) güncel verileri, otomobil ve hafif ticari araç pazarının kasım ayında yıllık yüzde 24.9 daraldığını ortaya koydu.Buna göre, 2021 Kasım’da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 adete düşerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9.2 artarak 17 bin 234 oldu.Otomobil pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 30 azalırken, hafif ticari araç pazarı aynı ortalamalara göre yüzde 7.4 azaldı.Hafif ticari araç pazarı yüzde 12.7 arttıOtomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise geçen yıla göre yüzde 2.1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12.7 artarak 156 bin 813 adede ulaştı.Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 86.6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 280 bin 235 adetle yüzde 54.1 pay, B segmenti otomobiller 164 bin 963 adetle yüzde 318 pay aldı.Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 39.4 pay, 204 bin 029 adet) oldu.Sedan otomobilleri yüzde 35 pay ve 181 bin 250 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle yüzde 66.1 pay, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20.1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8.7 pay, otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4.6 pay aldı. 2 bin 415 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/son-24-saatte-ikinci-elde-41-bin-ilanin-fiyati-ortalama-yuzde-11-artti-1051240745.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050119843_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bdb5920c670005f13b7226bf5565ba09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, araba, vergi, otomobil, ticaret, ötv, araç, satış, otomotiv distribütörleri derneği (odd), galeri

Otomobil satışları kasımda yüzde 33.2 azaldı

10:30 02.12.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTALDünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL
Abone ol
ODD verilerine göre, 2021 Kasım'da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 adete düştü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda yıllık yüzde 24.9 küçüldü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) güncel verileri, otomobil ve hafif ticari araç pazarının kasım ayında yıllık yüzde 24.9 daraldığını ortaya koydu.
Buna göre, 2021 Kasım’da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 adete düşerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9.2 artarak 17 bin 234 oldu.
Otomobil pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 30 azalırken, hafif ticari araç pazarı aynı ortalamalara göre yüzde 7.4 azaldı.

Hafif ticari araç pazarı yüzde 12.7 arttı

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise geçen yıla göre yüzde 2.1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12.7 artarak 156 bin 813 adede ulaştı.
Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 86.6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 280 bin 235 adetle yüzde 54.1 pay, B segmenti otomobiller 164 bin 963 adetle yüzde 318 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 39.4 pay, 204 bin 029 adet) oldu.
Sedan otomobilleri yüzde 35 pay ve 181 bin 250 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle yüzde 66.1 pay, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20.1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8.7 pay, otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4.6 pay aldı. 2 bin 415 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
EKONOMİ
Son 24 saatte ikinci elde 41 bin ilanın fiyatı ortalama yüzde 11 arttı
29 Kasım, 09:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:37Apple'dan tedarikçilere: iPhone 13'lere talep zayıfladı
11:37‘Amele Pazarı’nda geçim derdi: 25 kg un 130 liraydı, gidene kadar 170 oldu alamadan döndüm
11:33Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğine NATO müttefikleri de katılıyor
11:26Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
11:25Kılıçdaroğlu'ndan market yöneticilerine mektup: 10 hayatta kalma ürününe zam yapmayın
11:16Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı tutuklandı
11:08Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kadın başkan
11:06Öz Sağlık-İş Sendikası: Hekimlere yapılan zamdan sağlık işçileri de faydalansın
11:01Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: 'Düşme anında canlıydı'
10:511. sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
10:49Lukaşenko: Rusya ile entegrasyonumuz konusunda sınır yok
10:39Trump: 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan bir şeyler olacak
10:35Google'dan Türkiye'ye 150 milyar TL katkı
10:30Otomobil satışları kasımda yüzde 33.2 azaldı
10:21Yeni Şafak yazarı Karagül: Metin Gürcan olayı tekil bir durum değil, siyasi partiler de bunu yapıyor
10:13Spotify ve Apple Music yılın en çok dinlenenlerini açıkladı
10:06Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'Omicron' uyarısı: Çok sayıda mutasyon içeriyor, aşılardan kaçabilir
10:02İş değiştirene ilişkin emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal anlamına gelmez
09:56Gaziantep'te bebeğini döven Yunus Göç: 'Ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak'
09:47Eski çalışanını istismar etmekle suçlanan Avustralyalı bakan istifa etti