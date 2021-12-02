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https://tr.sputniknews.com/20211202/sevgilisinin-intihar-etti-dedigi-elif-sinanin-parmak-izine-bicakta-rastlanmadi-1051372343.html
Sevgilisinin 'intihar etti' dediği Elif Sinan'ın parmak izine bıçakta rastlanmadı
Sevgilisinin 'intihar etti' dediği Elif Sinan'ın parmak izine bıçakta rastlanmadı
Kırıkkale'de Elif Sinan'ın kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:36+0300
2021-12-02T14:36+0300
türkiye
kırıkkale
kadın cinayeti
elif sinan
tuğrul akan
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Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış olarak ağır yaralı halde Tuğrul Akan tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, savcılık ifadesinde, Elif'in intihar ettiğini iddia etti.Güvenlik kamerası görüntüleri dosyadaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten öldürme" yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, ​İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünden şüphelinin ifadesi doğrultusunda genç kadın ve failin kafe ve ölüm olayının yaşandığı yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu. Kafedeki görüntülerde; şüpheli Tuğrul Akan'ın kafeye geldiğinde Elif'e sarılması, birlikte masaya oturmaları, kısa süre sonra Elif'in masadan hızla kalkıp taksiyle ayrılması, Tuğrul Akan'ın da peşinden gitmesi yer aldı. Olay yerindeki görüntüye ise aracın durması, şüphelinin araçtan inip tekrar binmesi yansırken, Elif'in araçtan indiğine dair görüntü yer almaması dikkat çekti.Olaya ilişkin polis raporları ile şüpheli ve tanık ifadeleri de dosyaya girdi. Olayda kullanılan bıçakta sadece şüpheli Tuğrul Akan'a ait parmak izi bulunduğu, intihar ettiği ileri sürülen Elif'in parmak izine rastlanılmadığı yönündeki polis kriminal raporu da delil olarak dosyada yer aldı. Savcılık, bu rapor ve Tuğrul Akan'ın ifadesindeki çelişkileri ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.Avukat: 48 kilo, kaburgasını kendisi kıramazAilenin avukatı İbrahim Yılmaz, Tuğrul Akan'ın tutuklanması yönünde savcılığa 5 ay içinde verdiği 7 dilekçede, şüphelinin ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti.Avukat Yılmaz, dilekçelerinde, şüphelinin kendisinin ayrılmak istediğini söylediğini; ancak kafede tartıştıkları sırada Elif'in ayrılmak istediğini söyleyerek mekanı terk ettiği yönünde tanık ifadesi olduğunu belirtti. Yılmaz, şüphelinin ayrıca Elif'in araçtan indiğini söylediğini; ancak görüntülerde genç kadının araçtan indiğinin görülmediğini belirtti. Yine olayın olduğu yerde kan izine rastlanılmazken, aracın sağ koltuğunun kan gölüne döndüğünü, bu nedenle olayın araç içinde meydana geldiğini, genç kadının cinayete kurban gittiğini söyledi. Yılmaz, ölüme neden olan bıçakta şüphelinin parmak izi bulunurken, Elif'e ait parmak izi tespit edilemediğini de vurguladı. Avukat Yılmaz, otopsi raporuna göre Elif'in 6'ncı göğüs kafesinde kırık tespit edildiğini, 48 kilo ağırlığındaki genç kızın kendi kendini bıçaklayarak, göğüs kafesinin kırılmasına neden olacak şekilde güç uygulamasının mümkün olmadığını söyledi.Kadına şiddete karşı sahneye çıkmışÖte yandan ölümünün ardından yakınları ve arkadaşları, genç kızın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği yönünde çok sayıda paylaşımda bulundu. Öğretmeni olduğunu söyleyen bir kullanıcı, Elif Sinan'ın 2014 yılında sahne aldığı gösteride, eşinden şiddet gören ev kadınını canlandırırken beyaz elbise ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Elif Sinan 2014 yılında lise öğrencisi olduğu yıllarda, 'Bir hazin hürriyet' adlı kadına şiddete, tacize, tecavüzlere, kadın cinayetlerine tepki için yapılan gösteride sahne almış. Sahnede bu beyaz kıyafetle eşinden şiddet gören bir ev kadınını canlandıran Elif, 'kadına şiddete dur de' diyerek gösterisini tamamlamış" dedi.
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kırıkkale, kadın cinayeti, elif sinan, tuğrul akan

Sevgilisinin 'intihar etti' dediği Elif Sinan'ın parmak izine bıçakta rastlanmadı

14:36 02.12.2021
© DHASevgilisinin 'intihar etti' dediği Elif Sinan'ın parmak izine bıçakta rastlanmadı
Sevgilisinin 'intihar etti' dediği Elif Sinan'ın parmak izine bıçakta rastlanmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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Kırıkkale'de Elif Sinan'ın kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı Tuğrul Akan, genç kadının intihar ettiğini iddia etti. Polis raporunda ise bıçakta sadece Tuğrul Akan'ın parmak izine rastlanıldığı belirtildi.
Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış olarak ağır yaralı halde Tuğrul Akan tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, savcılık ifadesinde, Elif'in intihar ettiğini iddia etti.

Güvenlik kamerası görüntüleri dosyada

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten öldürme" yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, ​İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünden şüphelinin ifadesi doğrultusunda genç kadın ve failin kafe ve ölüm olayının yaşandığı yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu. Kafedeki görüntülerde; şüpheli Tuğrul Akan'ın kafeye geldiğinde Elif'e sarılması, birlikte masaya oturmaları, kısa süre sonra Elif'in masadan hızla kalkıp taksiyle ayrılması, Tuğrul Akan'ın da peşinden gitmesi yer aldı. Olay yerindeki görüntüye ise aracın durması, şüphelinin araçtan inip tekrar binmesi yansırken, Elif'in araçtan indiğine dair görüntü yer almaması dikkat çekti.
Olaya ilişkin polis raporları ile şüpheli ve tanık ifadeleri de dosyaya girdi. Olayda kullanılan bıçakta sadece şüpheli Tuğrul Akan'a ait parmak izi bulunduğu, intihar ettiği ileri sürülen Elif'in parmak izine rastlanılmadığı yönündeki polis kriminal raporu da delil olarak dosyada yer aldı. Savcılık, bu rapor ve Tuğrul Akan'ın ifadesindeki çelişkileri ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Avukat: 48 kilo, kaburgasını kendisi kıramaz

Ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, Tuğrul Akan'ın tutuklanması yönünde savcılığa 5 ay içinde verdiği 7 dilekçede, şüphelinin ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti.
Avukat Yılmaz, dilekçelerinde, şüphelinin kendisinin ayrılmak istediğini söylediğini; ancak kafede tartıştıkları sırada Elif'in ayrılmak istediğini söyleyerek mekanı terk ettiği yönünde tanık ifadesi olduğunu belirtti. Yılmaz, şüphelinin ayrıca Elif'in araçtan indiğini söylediğini; ancak görüntülerde genç kadının araçtan indiğinin görülmediğini belirtti. Yine olayın olduğu yerde kan izine rastlanılmazken, aracın sağ koltuğunun kan gölüne döndüğünü, bu nedenle olayın araç içinde meydana geldiğini, genç kadının cinayete kurban gittiğini söyledi. Yılmaz, ölüme neden olan bıçakta şüphelinin parmak izi bulunurken, Elif'e ait parmak izi tespit edilemediğini de vurguladı.
Avukat Yılmaz, otopsi raporuna göre Elif'in 6'ncı göğüs kafesinde kırık tespit edildiğini, 48 kilo ağırlığındaki genç kızın kendi kendini bıçaklayarak, göğüs kafesinin kırılmasına neden olacak şekilde güç uygulamasının mümkün olmadığını söyledi.

Kadına şiddete karşı sahneye çıkmış

Öte yandan ölümünün ardından yakınları ve arkadaşları, genç kızın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği yönünde çok sayıda paylaşımda bulundu. Öğretmeni olduğunu söyleyen bir kullanıcı, Elif Sinan'ın 2014 yılında sahne aldığı gösteride, eşinden şiddet gören ev kadınını canlandırırken beyaz elbise ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Elif Sinan 2014 yılında lise öğrencisi olduğu yıllarda, 'Bir hazin hürriyet' adlı kadına şiddete, tacize, tecavüzlere, kadın cinayetlerine tepki için yapılan gösteride sahne almış. Sahnede bu beyaz kıyafetle eşinden şiddet gören bir ev kadınını canlandıran Elif, 'kadına şiddete dur de' diyerek gösterisini tamamlamış" dedi.
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