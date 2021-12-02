https://tr.sputniknews.com/20211202/sirbistan-savunma-bakani-rusyadan-yeni-pantsir-hava-savunma-sistemleri-aliyoruz-1051382419.html
Sırbistan Savunma Bakanı: Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri alıyoruz
Sırbistan Savunma Bakanı: Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri alıyoruz
Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri alacaklarını duyurdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T17:37+0300
2021-12-02T17:37+0300
2021-12-02T17:37+0300
savunma
rusya
sırbistan
balkanlar
pantsir
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Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile biraraya gelen Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri satın alacaklarını söyledi.Vulin, “Kornetleri aldık, tankları aldık, zırhlı personel taşıyıcılarını aldık, yeni Pansirler alıyoruz” dedi.Şoygu’ya Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in bunca yıllık ortak mücadele ve ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı şükranlarını ve özel selamlarını ileten Sırp bakan, “Sizinle üzerinde anlaştığımız tüm konular uygulamaya konuluyor” diye konuştu.Rusya Savunma Bakanı'nı kendisinin ve Sırbistan'ın dostu olarak nitelendiren Vulin, “Sevgili dostum, yeni görevimde seninle bir araya gelmek ve konuşmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Seni, Sırbistan’ın ve Batı medyasına sürekli söylediğim gibi kendi kişisel dostum olarak görüyorum. Bu onları çok kızdırıyor, ama beni de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.26 Kasım’da Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS’’den yapılan açıklamada, Rusya ve Sırbistan arasında Kornet tanksavar füze sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmenin imzalandığı belirtilmişti.Daha önce, FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, bir Sırp gazetesine verdiği demeçte, Moskova ve Belgrad'ın son yıllarda havacılık ve hava savunma teknolojileri alanında yakın işbirliği yaptığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:“Sırbistan ordusu, altısı Rusya Savunma Bakanlığı'nın envanterinden tedarik edilen MiG-29 uçakları olmak üzere, ‘Mi’ ailesinin helikopter teknolojisi ve Rus hava savunma sistemleri ile donatılmış durumda. Tamamlanan sözleşmeler arasında ilk partisi 2016 yılında Sırbistan'a teslim edilen Mi-17V-5 helikopterlerinin tedarikini sayabilirim. Ayrıca Haziran 2018'de Mi-35M helikopterlerinin tedariki için bir sözleşme imzalandı, helikopterler 2019 sonunda teslim edildi”
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rusya, sırbistan, balkanlar, pantsir
Sırbistan Savunma Bakanı: Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri alıyoruz
Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri alacaklarını duyurdu.
Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile biraraya gelen Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri satın alacaklarını söyledi.
Vulin, “Kornetleri aldık, tankları aldık, zırhlı personel taşıyıcılarını aldık, yeni Pansirler alıyoruz” dedi.
Şoygu’ya Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in bunca yıllık ortak mücadele ve ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı şükranlarını ve özel selamlarını ileten Sırp bakan, “Sizinle üzerinde anlaştığımız tüm konular uygulamaya konuluyor” diye konuştu.
Rusya Savunma Bakanı'nı kendisinin ve Sırbistan'ın dostu olarak nitelendiren Vulin, “Sevgili dostum, yeni görevimde seninle bir araya gelmek ve konuşmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Seni, Sırbistan’ın ve Batı medyasına sürekli söylediğim gibi kendi kişisel dostum olarak görüyorum. Bu onları çok kızdırıyor, ama beni de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
26 Kasım’da Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS’’den yapılan açıklamada, Rusya ve Sırbistan arasında Kornet tanksavar füze sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmenin imzalandığı belirtilmişti.
Daha önce, FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, bir Sırp gazetesine verdiği demeçte, Moskova ve Belgrad'ın son yıllarda havacılık ve hava savunma teknolojileri alanında yakın işbirliği yaptığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Sırbistan ordusu, altısı Rusya Savunma Bakanlığı'nın envanterinden tedarik edilen MiG-29 uçakları olmak üzere, ‘Mi’ ailesinin helikopter teknolojisi ve Rus hava savunma sistemleri ile donatılmış durumda. Tamamlanan sözleşmeler arasında ilk partisi 2016 yılında Sırbistan'a teslim edilen Mi-17V-5 helikopterlerinin tedarikini sayabilirim. Ayrıca Haziran 2018'de Mi-35M helikopterlerinin tedariki için bir sözleşme imzalandı, helikopterler 2019 sonunda teslim edildi”