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https://tr.sputniknews.com/20211202/yolsuzlukla-suclanan-eski-avusturya-basbakani-kurz-siyaseti-birakti-1051383585.html
Yolsuzlukla suçlanan eski Avusturya başbakanı Kurz siyaseti bıraktı
Yolsuzlukla suçlanan eski Avusturya başbakanı Kurz siyaseti bıraktı
Avusturya'da yolsuzlukla suçlanarak Ekim ayından görevinden istifa eden eski Başbakan ve Halk Partisi (OVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, siyaseti bıraktığını... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T18:06+0300
2021-12-02T18:08+0300
dünya
avusturya
halk partisi
yolsuzluk
halk partisi (övp)
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Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, siyasetten çekildi. Kurz yaptığı açıklamada, Avusturya'ya doğru yöne taşımak için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi ve 10 yıllık kariyeri boyunca bazı hatalar da yaptığını kabul etti. Kurz, "Ben ne bir azizim ne de bir suçluyum" ifadesini kullandı. "Ben güçlü ve zayıf yanları olan bir insanım" diyen Kurz, mahkemedeki yolsuzluk iddialarına karşı kendini savunmayı dört gözle beklediğini vurguladı.Yolsuzluk soruşturmasıAvusturya’da yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz’un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine yapılan baskının ardından Kurz ve 9 kişi hakkında 6 Ekim'de rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Soruşturma üzerine merkez sağ Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde kriz patlak vermiş, Kurz’un istifası ile koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu. Kurz’un ardından başbakanlığa Alexander Schallenberg atanmıştı. Kurz’un dokunulmazlığı ise Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine 18 Kasım'da Mecliste yapılan oturumda kaldırılmıştı.Siyasetten çekilmesiyle partisinde güç boşluğuna yol açan Kurz, 2017 yılından bu yana Avusturya siyasetinin baskın figürüydü. Aşırı sağcı Kurz, Türk düşmanlığı ve ırkçı söylemleri ile uluslararası medyada sık sık gündeme geliyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211118/avusturya-parlamentosu-eski-basbakan-kurzun-dokunulmazligini-kaldirdi-1050942837.html
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avusturya, halk partisi, yolsuzluk, halk partisi (övp)

Yolsuzlukla suçlanan eski Avusturya başbakanı Kurz siyaseti bıraktı

18:06 02.12.2021 (güncellendi: 18:08 02.12.2021)
© İHA / CHRISTIAN BRUNASebastian Kurz
Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA / CHRISTIAN BRUNA
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Avusturya'da yolsuzlukla suçlanarak Ekim ayından görevinden istifa eden eski Başbakan ve Halk Partisi (OVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, siyaseti bıraktığını duyurdu. Kurz, "Ben ne bir azizim ne de bir suçluyum" ifadesini kullandı.
Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, siyasetten çekildi.
Kurz yaptığı açıklamada, Avusturya'ya doğru yöne taşımak için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi ve 10 yıllık kariyeri boyunca bazı hatalar da yaptığını kabul etti. Kurz, "Ben ne bir azizim ne de bir suçluyum" ifadesini kullandı.
"Ben güçlü ve zayıf yanları olan bir insanım" diyen Kurz, mahkemedeki yolsuzluk iddialarına karşı kendini savunmayı dört gözle beklediğini vurguladı.

Yolsuzluk soruşturması

Avusturya’da yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz’un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine yapılan baskının ardından Kurz ve 9 kişi hakkında 6 Ekim'de rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.
Soruşturma üzerine merkez sağ Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde kriz patlak vermiş, Kurz’un istifası ile koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu. Kurz’un ardından başbakanlığa Alexander Schallenberg atanmıştı. Kurz’un dokunulmazlığı ise Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine 18 Kasım'da Mecliste yapılan oturumda kaldırılmıştı.
Siyasetten çekilmesiyle partisinde güç boşluğuna yol açan Kurz, 2017 yılından bu yana Avusturya siyasetinin baskın figürüydü. Aşırı sağcı Kurz, Türk düşmanlığı ve ırkçı söylemleri ile uluslararası medyada sık sık gündeme geliyordu.
Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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Avusturya parlamentosu eski Başbakan Kurz'un dokunulmazlığını kaldırdı
18 Kasım, 22:10
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