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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/5-aralik-dunya-turk-kahvesi-gunu-turk-kahvesinin-puf-noktalari-1051432229.html
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: Türk kahvesinin püf noktaları
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: Türk kahvesinin püf noktaları
UNESCO'nun aldığı kararla 5 Aralık günü tüm dünyada Türk Kahvesi Günü olarak kutlanırken, kahve konusundaki araştırmalarıyla bilinen Cent Girginol, Türk... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T23:41+0300
2021-12-03T23:41+0300
akşam postasi
unesco
türk kahvesi
cent girginol
türk kahvesi günü
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UNESCO'nun 5 Aralık 2013’te aldığı kararla tüm dünyada bu tarih Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.Kahve konusunda yaptığı araştırmalar ve kitaplarıyla tanınan Cent Girginol, RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası’na Türk kahvesinin değerini ve iyi bir kahve yapmanın püf noktalarını anlattı.Girginol, "Türk kahvesi Unesco’da somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. 5 Aralık 2013’te Türk kahvesi ve kültürü olarak UNESCO'nun listesine dahil oldu. Benim de moderatörü olduğum çalıştaylarını yönettiğim bir projeyle Türk Kahvesinin pişirilme adımları TSE’nin mevzuatına dahil edildi" dedi."Hem yurtiçinde bizim üreticilerimiz, hem yurtdışındaki üreticiler de dahil olmak üzere TSE’de standardizasyon mevzuatı geçen sene yayınlandı" diyen Girginol, "Türk kahvesinin ileriye dönük yurt dışındaki pazarının ciddi anlamda önünü açacak bir kriter. Birisi üretecek olsa bildikleri bir kahve olmadığı için o standardı yakalayabilmeleri için resmi bir belgeye sahip olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.Girginol, iyi bir kahvenin püf noktalarını şöyle sıraladı:
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unesco, türk kahvesi, cent girginol, türk kahvesi günü

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: Türk kahvesinin püf noktaları

23:41 03.12.2021
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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UNESCO'nun aldığı kararla 5 Aralık günü tüm dünyada Türk Kahvesi Günü olarak kutlanırken, kahve konusundaki araştırmalarıyla bilinen Cent Girginol, Türk kahvesinin değerini ve iyi bir kahve yapmanın püf noktalarını anlattı.
UNESCO'nun 5 Aralık 2013’te aldığı kararla tüm dünyada bu tarih Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.
Kahve konusunda yaptığı araştırmalar ve kitaplarıyla tanınan Cent Girginol, RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası’na Türk kahvesinin değerini ve iyi bir kahve yapmanın püf noktalarını anlattı.
Girginol, "Türk kahvesi Unesco’da somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. 5 Aralık 2013’te Türk kahvesi ve kültürü olarak UNESCO'nun listesine dahil oldu. Benim de moderatörü olduğum çalıştaylarını yönettiğim bir projeyle Türk Kahvesinin pişirilme adımları TSE’nin mevzuatına dahil edildi" dedi.
"Hem yurtiçinde bizim üreticilerimiz, hem yurtdışındaki üreticiler de dahil olmak üzere TSE’de standardizasyon mevzuatı geçen sene yayınlandı" diyen Girginol, "Türk kahvesinin ileriye dönük yurt dışındaki pazarının ciddi anlamda önünü açacak bir kriter. Birisi üretecek olsa bildikleri bir kahve olmadığı için o standardı yakalayabilmeleri için resmi bir belgeye sahip olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Girginol, iyi bir kahvenin püf noktalarını şöyle sıraladı:
"Kahveyi çekirdek olarak almak çok daha iyidir çünkü öğütülmüşün bayatlama ömrü daha hızlıdır.
Kahveyi kavanozlara ya da kutulara dökmeyin mutlaka aldığınız paketin içerisinde ağzını kapatıp başka bir saklama kabında saklayın.
Hava ile teması kahvenin bayatlamasını sağlar ve öğütülmüş bir kahveyi açıkta bıraktığınız takdirde maksimum 1 saat sonra bütün aromasını kaybeder.
Oda sıcaklığında saklamanız yeterli buzdolabına konulmaması gerekiyor.
Kahvede 1’e 10 oranı önemlidir. Yani cezveye suyun 10’a biri kadar kahve koymak gerekir, bu da yaklaşık 7 grama tekabül ediyor.
Kahveyi yaparken kesinlikle kaynamasını beklemeyin. Fokurdamaya başladığı an kahve yanar ve bir yanık tadı gelir. Tam kaynamaya başlayacağı anda ateşten almanız gerekir."
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