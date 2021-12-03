https://tr.sputniknews.com/20211203/5-aralik-dunya-turk-kahvesi-gunu-turk-kahvesinin-puf-noktalari-1051432229.html

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: Türk kahvesinin püf noktaları

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: Türk kahvesinin püf noktaları

UNESCO'nun aldığı kararla 5 Aralık günü tüm dünyada Türk Kahvesi Günü olarak kutlanırken, kahve konusundaki araştırmalarıyla bilinen Cent Girginol, Türk... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T23:41+0300

2021-12-03T23:41+0300

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akşam postasi

unesco

türk kahvesi

cent girginol

türk kahvesi günü

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UNESCO'nun 5 Aralık 2013’te aldığı kararla tüm dünyada bu tarih Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.Kahve konusunda yaptığı araştırmalar ve kitaplarıyla tanınan Cent Girginol, RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası’na Türk kahvesinin değerini ve iyi bir kahve yapmanın püf noktalarını anlattı.Girginol, "Türk kahvesi Unesco’da somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. 5 Aralık 2013’te Türk kahvesi ve kültürü olarak UNESCO'nun listesine dahil oldu. Benim de moderatörü olduğum çalıştaylarını yönettiğim bir projeyle Türk Kahvesinin pişirilme adımları TSE’nin mevzuatına dahil edildi" dedi."Hem yurtiçinde bizim üreticilerimiz, hem yurtdışındaki üreticiler de dahil olmak üzere TSE’de standardizasyon mevzuatı geçen sene yayınlandı" diyen Girginol, "Türk kahvesinin ileriye dönük yurt dışındaki pazarının ciddi anlamda önünü açacak bir kriter. Birisi üretecek olsa bildikleri bir kahve olmadığı için o standardı yakalayabilmeleri için resmi bir belgeye sahip olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.Girginol, iyi bir kahvenin püf noktalarını şöyle sıraladı:

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2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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unesco, türk kahvesi, cent girginol, türk kahvesi günü