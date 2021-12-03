https://tr.sputniknews.com/20211203/adanada-bir-kadin-6-yasindaki-kizinin-yaninda-darp-edildi--1051417617.html
Adana’da bir kadın, 6 yaşındaki kızının yanında darp edildi
Adana’da bir kadın, 6 yaşındaki kızının yanında darp edildi
Adana'da 45 yaşındaki S.İ. isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. S.İ. baygınlık geçirirken... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T16:07+0300
2021-12-03T16:07+0300
2021-12-03T16:07+0300
türkiye
adana
polis
kız
apartman
dayak
kavga
dava
kız çocuğu
anne
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Kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ., asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D., yanlarına geldi.Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.’yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp başını defalarca zemine vurdu.Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.’yi bayılana kadar dövdü.Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.’den şikayetçi oldu.Polis merkezine götürülen Tuğba D.’nin ifadesinde önce S.İ.’nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/liseli-kizlar-arasinda-ekmek-bicakli-kavga-1051141630.html
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adana, polis, kız, apartman, dayak, kavga, dava, kız çocuğu, anne
Adana’da bir kadın, 6 yaşındaki kızının yanında darp edildi
Adana'da 45 yaşındaki S.İ. isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. S.İ. baygınlık geçirirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ., asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D., yanlarına geldi.
Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.’yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp başını defalarca zemine vurdu.
Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.’yi bayılana kadar dövdü.
Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.’den şikayetçi oldu.
Polis merkezine götürülen Tuğba D.’nin ifadesinde önce S.İ.’nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.