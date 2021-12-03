https://tr.sputniknews.com/20211203/adanada-bir-kadin-6-yasindaki-kizinin-yaninda-darp-edildi--1051417617.html

Adana’da bir kadın, 6 yaşındaki kızının yanında darp edildi

Adana’da bir kadın, 6 yaşındaki kızının yanında darp edildi

Adana'da 45 yaşındaki S.İ. isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. S.İ. baygınlık geçirirken... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:07+0300

2021-12-03T16:07+0300

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türkiye

adana

polis

kız

apartman

dayak

kavga

dava

kız çocuğu

anne

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Kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ., asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D., yanlarına geldi.Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.’yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp başını defalarca zemine vurdu.Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.’yi bayılana kadar dövdü.Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.’den şikayetçi oldu.Polis merkezine götürülen Tuğba D.’nin ifadesinde önce S.İ.’nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/liseli-kizlar-arasinda-ekmek-bicakli-kavga-1051141630.html

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adana, polis, kız, apartman, dayak, kavga, dava, kız çocuğu, anne