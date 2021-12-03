https://tr.sputniknews.com/20211203/ahmet-hakan-gokcek-sanki-bir-sonraki-secimde-yavasin-karsisinda-aday-olacak-gibi-bir-teyakkuzda-1051402274.html
Ahmet Hakan: Gökçek sanki bir sonraki seçimde Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuzda
Ahmet Hakan: Gökçek sanki bir sonraki seçimde Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuzda
Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin, "Benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti. Sanki bir sonraki seçimde... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T09:46+0300
2021-12-03T09:46+0300
2021-12-03T09:46+0300
politika
ankara
melih gökçek
ahmet hakan
mansur yavaş
siyaset
belediye
abb
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Tarafsız Bölge programına katılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, "Benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti. Sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuz içinde..." dedi.Hakan, "Sanki Mansur Yavaş’a yüklendikçe, meydan okudukça yüzünün rengi açılıyor, daha bir gençleşiyor gibi. Sanki görevden alınmanın büyük şokunu atlatıp kendine gelmiş, kendisine bir istikamet çizmiş gibi... Sanki hiç bırakmayacak, devam edecek, varlığını ortaya koyacak, yarıştan kopmayacak gibi... Bütün bu gözlemleri yaptıktan sonra şöyle dedim kendi kendime: Bu siyaset, gerçekten çok acayip bir iş. Bir makamı bıraktıktan sonra, aklın o makamda kalmaması mümkün olmuyor galiba" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/ahmet-hakan-arinca-kedisinin-agzindan-yanit-verdi-kurtar-beni-bulent-abi-1051358886.html
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ankara, melih gökçek, ahmet hakan, mansur yavaş, siyaset, belediye, abb
Ahmet Hakan: Gökçek sanki bir sonraki seçimde Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuzda
Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin, "Benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti. Sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuz içinde" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan
bugünkü yazısında,
Tarafsız Bölge programına katılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
için, "Benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti. Sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuz içinde..."
dedi.
Hakan, "Sanki Mansur Yavaş’a yüklendikçe, meydan okudukça yüzünün rengi açılıyor, daha bir gençleşiyor gibi. Sanki görevden alınmanın büyük şokunu atlatıp kendine gelmiş, kendisine bir istikamet çizmiş gibi... Sanki hiç bırakmayacak, devam edecek, varlığını ortaya koyacak, yarıştan kopmayacak gibi... Bütün bu gözlemleri yaptıktan sonra şöyle dedim kendi kendime: Bu siyaset, gerçekten çok acayip bir iş. Bir makamı bıraktıktan sonra, aklın o makamda kalmaması mümkün olmuyor galiba" ifadelerini kullandı.