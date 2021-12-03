https://tr.sputniknews.com/20211203/ahmet-hakan-gokcek-sanki-bir-sonraki-secimde-yavasin-karsisinda-aday-olacak-gibi-bir-teyakkuzda-1051402274.html

Ahmet Hakan: Gökçek sanki bir sonraki seçimde Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuzda

Ahmet Hakan: Gökçek sanki bir sonraki seçimde Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuzda

Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin, "Benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti. Sanki bir sonraki seçimde... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T09:46+0300

2021-12-03T09:46+0300

2021-12-03T09:46+0300

politika

ankara

melih gökçek

ahmet hakan

mansur yavaş

siyaset

belediye

abb

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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Tarafsız Bölge programına katılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, "Benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti. Sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuz içinde..." dedi.Hakan, "Sanki Mansur Yavaş’a yüklendikçe, meydan okudukça yüzünün rengi açılıyor, daha bir gençleşiyor gibi. Sanki görevden alınmanın büyük şokunu atlatıp kendine gelmiş, kendisine bir istikamet çizmiş gibi... Sanki hiç bırakmayacak, devam edecek, varlığını ortaya koyacak, yarıştan kopmayacak gibi... Bütün bu gözlemleri yaptıktan sonra şöyle dedim kendi kendime: Bu siyaset, gerçekten çok acayip bir iş. Bir makamı bıraktıktan sonra, aklın o makamda kalmaması mümkün olmuyor galiba" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211202/ahmet-hakan-arinca-kedisinin-agzindan-yanit-verdi-kurtar-beni-bulent-abi-1051358886.html

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ankara, melih gökçek, ahmet hakan, mansur yavaş, siyaset, belediye, abb