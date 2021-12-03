https://tr.sputniknews.com/20211203/ahmet-mahmut-unlu-milleti-goz-gore-gore-batirmayi-nasa-baglarsaniz-milleti-kurandan-sogutursunuz-1051405170.html

Ahmet Mahmut Ünlü: Milleti göz göre göre batırmayı Nas'a bağlarsanız, milleti Kuran'dan soğutursunuz

Ahmet Mahmut Ünlü: Milleti göz göre göre batırmayı Nas'a bağlarsanız, milleti Kuran'dan soğutursunuz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T11:31+0300

2021-12-03T11:31+0300

2021-12-03T11:32+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ahmet mahmut ünlü

faiz

sure

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102434/52/1024345209_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_296d17eb1f6b895c7d0980b04ea2d2df.jpg

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle mücadele hakkındaki, “Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” sözlerine ilişkin değerlendirmesini aktardı. Cübbeli Ahmet, “Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” ifadelerini kullandı.Fatih Altaylı, telefonda gerçekleştirdiği Cübbeli Ahmet görüşmesini köşesinde şöyle aktardı:“Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey” dedi.Ben de tekrarladım.“Nas hocam Nas. Onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz” diye.Sonunda Ahmet Hoca kızdı.'Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz. Bakın bu durum İslam’a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz. Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi' demeye başlayacak. Suçu Kuran’da, İslam’da bulacak. Millet dinden, Kuran’dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kuran’a çıkaracak. Madem Nas diyeceksin. O zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama' dedi.Ben yine 'Nas Hocam Nas' dedim.Hoca yine kızdı.'Fatih Bey, İslam’da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas, o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas’a bağlarsanız, milleti Nas’tan, Kuran’dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz' dedi."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ahmet mahmut ünlü, faiz, sure