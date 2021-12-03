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Ahmet Mahmut Ünlü: Milleti göz göre göre batırmayı Nas'a bağlarsanız, milleti Kuran'dan soğutursunuz
Ahmet Mahmut Ünlü: Milleti göz göre göre batırmayı Nas'a bağlarsanız, milleti Kuran'dan soğutursunuz
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T11:31+0300
2021-12-03T11:32+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ahmet mahmut ünlü
faiz
sure
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle mücadele hakkındaki, “Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” sözlerine ilişkin değerlendirmesini aktardı. Cübbeli Ahmet, “Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” ifadelerini kullandı.Fatih Altaylı, telefonda gerçekleştirdiği Cübbeli Ahmet görüşmesini köşesinde şöyle aktardı:“Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey” dedi.Ben de tekrarladım.“Nas hocam Nas. Onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz” diye.Sonunda Ahmet Hoca kızdı.'Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz. Bakın bu durum İslam’a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz. Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi' demeye başlayacak. Suçu Kuran’da, İslam’da bulacak. Millet dinden, Kuran’dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kuran’a çıkaracak. Madem Nas diyeceksin. O zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama' dedi.Ben yine 'Nas Hocam Nas' dedim.Hoca yine kızdı.'Fatih Bey, İslam’da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas, o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas’a bağlarsanız, milleti Nas’tan, Kuran’dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz' dedi."
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recep tayyip erdoğan, ahmet mahmut ünlü, faiz, sure

Ahmet Mahmut Ünlü: Milleti göz göre göre batırmayı Nas'a bağlarsanız, milleti Kuran'dan soğutursunuz

11:31 03.12.2021 (güncellendi: 11:32 03.12.2021)
© Fotoğraf : YouTubeCübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle mücadele hakkında “Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” dediğini aktardı.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle mücadele hakkındaki, “Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” sözlerine ilişkin değerlendirmesini aktardı. Cübbeli Ahmet, “Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı, telefonda gerçekleştirdiği Cübbeli Ahmet görüşmesini köşesinde şöyle aktardı:
“Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey” dedi.
Ben de tekrarladım.
“Nas hocam Nas. Onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz” diye.
Sonunda Ahmet Hoca kızdı.
'Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz. Bakın bu durum İslam’a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz. Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi' demeye başlayacak. Suçu Kuran’da, İslam’da bulacak. Millet dinden, Kuran’dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kuran’a çıkaracak. Madem Nas diyeceksin. O zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama' dedi.
Ben yine 'Nas Hocam Nas' dedim.
Hoca yine kızdı.
'Fatih Bey, İslam’da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas, o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas’a bağlarsanız, milleti Nas’tan, Kuran’dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz' dedi."
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