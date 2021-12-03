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Bakan Kasapoğlu'ndan Rus yatırımcıların Bodrum’da Buz Sarayı projesine destek
Bakan Kasapoğlu'ndan Rus yatırımcıların Bodrum’da Buz Sarayı projesine destek
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Rus yatırımcılarının Bodrum’da Buz Sarayı inşa etme... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T23:28+0300
2021-12-03T23:31+0300
görüş
rusya
türkiye
bodrum
yatırım
ahmet palankoyev
rusya-türkiye iş konseyi
buz sarayı
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Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rus yatırımcılarının Bodrum’da Buz Sarayı inşa etme projesine destek sözü verdi.Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rus yatırımcıların finansmanıyla Bodrum’da Buz Sarayı’nın yapımı, uzun zamandır başlatmaya çalıştığımız çok ilginç projelerden biri. Ancak arazi sorunu halâ çözüme kavuşturulmadı. Merkezi yönetimle çözüme kavuşturulması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştük. Destek sözü verdi. Tarafımızdan teknik bilgi verildikten sonra sürecin ilerlemesini umuyorum" dedi.Bunun sadece yatırım değil, aynı zamanda Türkiye’de sporun gelişmesi, Rus teknolojilerin ithalatı olduğunu söyleyen Konsey Başkanı, "Bu çok amaçlı bir kompleks olacak. Saatler içinde buz sarayından fuar alanına, iş forumuna, voleybol sahasına, ringe dönüşebilecek. Bu komplekste en yeni Rus teknolojileri hayata geçirilecek. Ekibimizde ünlü isimler var, bu çalışmayı raya koyabilecek kişiler. Bu proje Türkiye’nin imajı için çalışacak" ifadelerini kullandı.Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi’nin de projeye destek verdiğini belirten Palankoyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bodrum’da ofisimizi açtık. Projeyi hayata geçirmeye hazırız. Arazi sorununun çözümünü bekliyoruz. Bu hem bir iş, hem de ilişkilerin gelişimi. Bu proje, Rusya-Türkiye Hükümetler Arası Komisyon’un kararlar protokolünde yer alıyor, iki ülkenin spor bakanlarının önümüzdeki görüşmesinde değerlendirilmesi planlanıyor. Bu proje Rusya içinde ilginç, zira kulüplerimiz ve ulusal takımımız için kamp ve antrenman yapabilecekleri bir platform olacak. Türkiye yakın, vize gerekmiyor ve fiyatlar açısından uygun."Tamamen Rus yatırımlarla hayata geçirilecek projenin yaklaşık 100 milyon dolara mal olacağını söyleyen Palankoyev, "Biz hazırız, profesyonellerden oluşan bir ekibimiz var, bu tür projelerde büyük deneyime sahip. Rusya’da yapılan FIFA Dünya Kupası’na hazırlık çalışmalarında ve Çin’in başkenti Pekin’deki Olimpiyatlar için Rus Evi’nin yapımında yer almıştı. Umarım bir sonraki Türkiye ziyaretim somut ilerlemeler getirir ve projenin uygulanmasına yönelik uygulamalar başlar" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/dtik-komitesi-turk-sirketler-rusyanin-yabanci-yatirimciya-tesviki-konusunda-cok-bilgi-sahibi-degil-1051102769.html
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rusya, türkiye, bodrum, yatırım, ahmet palankoyev, rusya-türkiye iş konseyi, buz sarayı

Bakan Kasapoğlu'ndan Rus yatırımcıların Bodrum’da Buz Sarayı projesine destek

23:28 03.12.2021 (güncellendi: 23:31 03.12.2021)
© AA / Evrim AydınGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA / Evrim Aydın
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Maksim Durnev
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Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Rus yatırımcılarının Bodrum’da Buz Sarayı inşa etme projesine destek sözü verdiğini söyledi.
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rus yatırımcılarının Bodrum’da Buz Sarayı inşa etme projesine destek sözü verdi.
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rus yatırımcıların finansmanıyla Bodrum’da Buz Sarayı’nın yapımı, uzun zamandır başlatmaya çalıştığımız çok ilginç projelerden biri. Ancak arazi sorunu halâ çözüme kavuşturulmadı. Merkezi yönetimle çözüme kavuşturulması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştük. Destek sözü verdi. Tarafımızdan teknik bilgi verildikten sonra sürecin ilerlemesini umuyorum" dedi.
Bunun sadece yatırım değil, aynı zamanda Türkiye’de sporun gelişmesi, Rus teknolojilerin ithalatı olduğunu söyleyen Konsey Başkanı, "Bu çok amaçlı bir kompleks olacak. Saatler içinde buz sarayından fuar alanına, iş forumuna, voleybol sahasına, ringe dönüşebilecek. Bu komplekste en yeni Rus teknolojileri hayata geçirilecek. Ekibimizde ünlü isimler var, bu çalışmayı raya koyabilecek kişiler. Bu proje Türkiye’nin imajı için çalışacak" ifadelerini kullandı.
Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi’nin de projeye destek verdiğini belirten Palankoyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bodrum’da ofisimizi açtık. Projeyi hayata geçirmeye hazırız. Arazi sorununun çözümünü bekliyoruz. Bu hem bir iş, hem de ilişkilerin gelişimi. Bu proje, Rusya-Türkiye Hükümetler Arası Komisyon’un kararlar protokolünde yer alıyor, iki ülkenin spor bakanlarının önümüzdeki görüşmesinde değerlendirilmesi planlanıyor. Bu proje Rusya içinde ilginç, zira kulüplerimiz ve ulusal takımımız için kamp ve antrenman yapabilecekleri bir platform olacak. Türkiye yakın, vize gerekmiyor ve fiyatlar açısından uygun."
Tamamen Rus yatırımlarla hayata geçirilecek projenin yaklaşık 100 milyon dolara mal olacağını söyleyen Palankoyev, "Biz hazırız, profesyonellerden oluşan bir ekibimiz var, bu tür projelerde büyük deneyime sahip. Rusya’da yapılan FIFA Dünya Kupası’na hazırlık çalışmalarında ve Çin’in başkenti Pekin’deki Olimpiyatlar için Rus Evi’nin yapımında yer almıştı. Umarım bir sonraki Türkiye ziyaretim somut ilerlemeler getirir ve projenin uygulanmasına yönelik uygulamalar başlar" diye ekledi.
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