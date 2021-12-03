https://tr.sputniknews.com/20211203/bm-libya-ozel-temsilcisinden-ulkenin-guvenligini-tehdit-edenlere-yaptirim-uyarisi-1051400054.html

BM Libya Özel Temsilcisi'nden 'ülkenin güvenliğini tehdit edenlere yaptırım' uyarısı

BM Libya Özel Temsilcisi'nden 'ülkenin güvenliğini tehdit edenlere yaptırım' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T05:37+0300

2021-12-03T05:37+0300

2021-12-03T05:37+0300

dünya

libya

jan kubis

birleşmiş milletler (bm)

güvenlik

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104086/48/1040864862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9df81f21761c13d1fd63c3085f618c81.jpg

BM Libya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kubis, Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayıh ile bir araya geldi.Görüşmede, seçim sürecine yönelik zorluklar, yargı makamları ve başkanlık seçimlerine aday isimlere yönelik muhtemel tehditler ele alındı.Libyalıları demokratik hakları olan seçimlerden yoksun bırakacak her türlü girişimin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Kubis, "Ayrıca Libya'da siyasi sürece ve seçimlere engel çıkaranlar hakkında da ülkenin yasaları ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda işlem başlatılmalıdır" dedi.BM ve uluslararası ortaklarının, Libya'da şeffaf ve sağlıklı bir seçim sürecinin yürütülmesi için Yüksek Seçim Komisyonuna güçlü desteklerini teyit eden Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211021/libya-istikrar-girisimi-konferansindan-ilk-aciklamalar-tum-yabanci-gucler-libyadan-cekilmeli-1050042615.html

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libya, jan kubis, birleşmiş milletler (bm), güvenlik, yaptırım