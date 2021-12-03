BM Libya Özel Temsilcisi'nden 'ülkenin güvenliğini tehdit edenlere yaptırım' uyarısı

BM Libya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kubis, Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayıh ile bir araya geldi.Görüşmede, seçim sürecine yönelik zorluklar, yargı makamları ve başkanlık seçimlerine aday isimlere yönelik muhtemel tehditler ele alındı.Libyalıları demokratik hakları olan seçimlerden yoksun bırakacak her türlü girişimin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Kubis, "Ayrıca Libya'da siyasi sürece ve seçimlere engel çıkaranlar hakkında da ülkenin yasaları ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda işlem başlatılmalıdır" dedi.BM ve uluslararası ortaklarının, Libya'da şeffaf ve sağlıklı bir seçim sürecinin yürütülmesi için Yüksek Seçim Komisyonuna güçlü desteklerini teyit eden Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.
BM Libya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kubis, Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayıh ile bir araya geldi.
Görüşmede, seçim sürecine yönelik zorluklar, yargı makamları ve başkanlık seçimlerine aday isimlere yönelik muhtemel tehditler ele alındı.
Libyalıları demokratik hakları olan seçimlerden yoksun bırakacak her türlü girişimin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Kubis, "Ayrıca Libya'da siyasi sürece ve seçimlere engel çıkaranlar hakkında da ülkenin yasaları ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda işlem başlatılmalıdır" dedi.
BM ve uluslararası ortaklarının, Libya'da şeffaf ve sağlıklı bir seçim sürecinin yürütülmesi için Yüksek Seçim Komisyonuna güçlü desteklerini teyit eden Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.