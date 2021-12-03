https://tr.sputniknews.com/20211203/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-antalya-icin-sel-uyarisi-yapildi-1051424715.html
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya için sel uyarısı yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya için sel uyarısı yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T19:13+0300
2021-12-03T19:13+0300
2021-12-03T19:13+0300
türkiye
antalya
yağmur
sel
kaş
bakanlık
uyarı
demre
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/afaddan-antalya-icin-sel-uyarisi-1050343985.html
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antalya, yağmur, sel, kaş, bakanlık, uyarı, demre
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya için sel uyarısı yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracağının tahmin edildiğini, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkat olması gerektiğini söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.