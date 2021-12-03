https://tr.sputniknews.com/20211203/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-antalya-icin-sel-uyarisi-yapildi-1051424715.html

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya için sel uyarısı yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya için sel uyarısı yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T19:13+0300

2021-12-03T19:13+0300

2021-12-03T19:13+0300

türkiye

antalya

yağmur

sel

kaş

bakanlık

uyarı

demre

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211031/afaddan-antalya-icin-sel-uyarisi-1050343985.html

türkiye

antalya

kaş

demre

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antalya, yağmur, sel, kaş, bakanlık, uyarı, demre