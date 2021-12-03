https://tr.sputniknews.com/20211203/dogalgazdan-elektrik-ureten-santrallerde-ve-sanayide-kullanilan-dogalgaz-fiyatina-yuzde-20-zam-1051396878.html

Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 20 zam

Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 20 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Açıklamaya göre, konut tüketicileri için gaz... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T00:58+0300

2021-12-03T00:58+0300

2021-12-03T00:58+0300

ekonomi

doğalgaz

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

zam

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OTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı değişmedi. Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluş abone gruplarına yüzde 20 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine de yüzde 20 oranında zam geldi.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sitesinde yayımlanan kasım ayına ilişkin tarife tablosuna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlenmişti.Kasım ayı sanayi aboneleri için geçerli olan tarife, ekim ayındaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 48,40 artışla 3 bin 482 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yüzde 46.82 artışla 4.000 lira olmuştu.Doğalgaza ekim ayında da yüzde 15 zam gelmişti. Zam, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılırken mesken tarifesi sabit kalmıştı.

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doğalgaz, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), zam