https://tr.sputniknews.com/20211203/donetsk-ukrayna-ordusu-iki-koye-agir-silahlarla-ates-acti-1051398367.html

Donetsk: Ukrayna ordusu iki köye ağır silahlarla ateş açtı

Donetsk: Ukrayna ordusu iki köye ağır silahlarla ateş açtı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı iki yerleşim yerinin Ukrayna ordusu tarafından ağır silahlarla hedef alındığı... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T02:25+0300

2021-12-03T02:25+0300

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savunma

donetsk

ukrayna

saldırı

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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun kentin batı eteklerindeki iki köye ağır silahlarla ateş açtığını belirtti.Telegram kanalından bir açıklama yayınlayan Kulemzin, Ukrayna ordu birliklerinin Donetsk’in batı eteklerindeki Staromihaylovka ve Trudovye köylerine ağır silahlarla ateş açtığını ifade etti.Açıklamada, “Staromihaylovka saat 16.40’ta bir kez daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hedefi oldu. Ukrayna ordu birlikleri, Petrovskiy bölgesindeki Trudovye köyünü de ağır silahlarla yeniden hedef aldı” ifadelerine yer verildi.Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Kiev’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler 'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.

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donetsk, ukrayna, saldırı