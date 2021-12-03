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Donetsk: Ukrayna ordusu iki köye ağır silahlarla ateş açtı
Donetsk: Ukrayna ordusu iki köye ağır silahlarla ateş açtı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı iki yerleşim yerinin Ukrayna ordusu tarafından ağır silahlarla hedef alındığı... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T02:25+0300
2021-12-03T02:26+0300
savunma
donetsk
ukrayna
saldırı
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun kentin batı eteklerindeki iki köye ağır silahlarla ateş açtığını belirtti.Telegram kanalından bir açıklama yayınlayan Kulemzin, Ukrayna ordu birliklerinin Donetsk’in batı eteklerindeki Staromihaylovka ve Trudovye köylerine ağır silahlarla ateş açtığını ifade etti.Açıklamada, “Staromihaylovka saat 16.40’ta bir kez daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hedefi oldu. Ukrayna ordu birlikleri, Petrovskiy bölgesindeki Trudovye köyünü de ağır silahlarla yeniden hedef aldı” ifadelerine yer verildi.Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Kiev’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler 'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.
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donetsk, ukrayna, saldırı

Donetsk: Ukrayna ordusu iki köye ağır silahlarla ateş açtı

02:25 03.12.2021 (güncellendi: 02:26 03.12.2021)
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı iki yerleşim yerinin Ukrayna ordusu tarafından ağır silahlarla hedef alındığı bildirildi.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun kentin batı eteklerindeki iki köye ağır silahlarla ateş açtığını belirtti.
Telegram kanalından bir açıklama yayınlayan Kulemzin, Ukrayna ordu birliklerinin Donetsk’in batı eteklerindeki Staromihaylovka ve Trudovye köylerine ağır silahlarla ateş açtığını ifade etti.
Açıklamada, “Staromihaylovka saat 16.40’ta bir kez daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hedefi oldu. Ukrayna ordu birlikleri, Petrovskiy bölgesindeki Trudovye köyünü de ağır silahlarla yeniden hedef aldı” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Kiev’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler 'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.
Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.
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