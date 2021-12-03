https://tr.sputniknews.com/20211203/imfden-turkiyeye-enflasyon-uyarisi-1051425450.html

IMF'den Türkiye'ye enflasyon uyarısı

IMF'den Türkiye'ye enflasyon uyarısı

TÜİK'in açıkladığı 3 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından IMF'den "Türkiye'de artan enflasyona rağmen para politikasının gevşetilmesi, enflasyon... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T19:33+0300

2021-12-03T19:33+0300

2021-12-03T19:33+0300

ekonomi

türkiye

imf

enflasyon

dünya

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 3 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından IMF'den değerlendirme geldi.Dünya'nın haberine göre IMF'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de artan enflasyona rağmen para politikasının gevşetilmesi, enflasyon beklentilerini daha da bozma riski oluşturmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.IMF açıklamasında ayrıca, eğer enflasyon baskısı artarsa diğer ülkelerin beklenenden daha kısa sürede para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyaç duyabileceğinin altı çizildi.

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türkiye, imf, enflasyon, dünya