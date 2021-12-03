IMF'den Türkiye'ye enflasyon uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 3 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından IMF'den değerlendirme geldi.Dünya'nın haberine göre IMF'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de artan enflasyona rağmen para politikasının gevşetilmesi, enflasyon beklentilerini daha da bozma riski oluşturmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.IMF açıklamasında ayrıca, eğer enflasyon baskısı artarsa diğer ülkelerin beklenenden daha kısa sürede para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyaç duyabileceğinin altı çizildi.
TÜİK'in açıkladığı 3 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından IMF'den "Türkiye'de artan enflasyona rağmen para politikasının gevşetilmesi, enflasyon beklentilerini daha da bozma riski oluşturmasını bekliyoruz" uyarısı yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 3 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından IMF'den değerlendirme geldi.
Dünya'nın haberine göre IMF'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de artan enflasyona rağmen para politikasının gevşetilmesi, enflasyon beklentilerini daha da bozma riski oluşturmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.
IMF açıklamasında ayrıca, eğer enflasyon baskısı artarsa diğer ülkelerin beklenenden daha kısa sürede para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyaç duyabileceğinin altı çizildi.