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https://tr.sputniknews.com/20211203/isidin-mahmurda-duzenledigi-saldirida-7-pesmerge-ve-3-sivil-oldu-1051399525.html
IŞİD'in Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü
IŞİD'in Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü
IŞİD'in Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 7 Peşmerge ve 3 sivilin hayatını... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T04:18+0300
2021-12-03T04:18+0300
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irak
işid
musul
saldırı
peşmerge
ikby
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Peşmerge Komutanı Nejat Hule, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mahmur'un Karaçuğ bölgesindeki Nazikend köyünde Peşmergelerin IŞİD tarafından kurulan pusuya düştüğünü söyledi.Hule, çıkan çatışma sonucu 7 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.Rudaw'da yer alan haberde ayrıca Mahmur'a yakın Hadircice köyündeki IŞİD saldırısında da 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, ölen üç kişinin kardeş oldukları kaydedildi.Sivillere yönelik saldırı sonrası Peşmergenin bölgeye intikal etmesinin ardından IŞİD militanlarının kurduğu pusuya maruz kaldığı belirtildi.IŞİD'in kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyorIŞİD'in 27 Kasım'da Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4 Peşmerge yaralanmıştı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 Peşmergenin, kurtarılamadığı açıklanmıştı.29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 1 Peşmergenin öldüğü, 3 Peşmergenin yaralandığı belirtilmişti.IŞİD, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Anbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/demokratik-suriye-guclerinin-para-karsiliginda-tutuklu-isid-uyelerini-serbest-biraktigi-belirtildi-1051030749.html
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irak, işid, musul, saldırı, peşmerge, ikby, mahmur

IŞİD'in Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü

04:18 03.12.2021
© Sputnik / Andrey SteninIŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Andrey Stenin
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IŞİD'in Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 7 Peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Peşmerge Komutanı Nejat Hule, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mahmur'un Karaçuğ bölgesindeki Nazikend köyünde Peşmergelerin IŞİD tarafından kurulan pusuya düştüğünü söyledi.
Hule, çıkan çatışma sonucu 7 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.
Rudaw'da yer alan haberde ayrıca Mahmur'a yakın Hadircice köyündeki IŞİD saldırısında da 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, ölen üç kişinin kardeş oldukları kaydedildi.
Sivillere yönelik saldırı sonrası Peşmergenin bölgeye intikal etmesinin ardından IŞİD militanlarının kurduğu pusuya maruz kaldığı belirtildi.

IŞİD'in kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor

IŞİD'in 27 Kasım'da Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4 Peşmerge yaralanmıştı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 Peşmergenin, kurtarılamadığı açıklanmıştı.
29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 1 Peşmergenin öldüğü, 3 Peşmergenin yaralandığı belirtilmişti.
IŞİD, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Anbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
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