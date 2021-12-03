https://tr.sputniknews.com/20211203/istanbulda-6-otomobilin-tekerlerini-calan-supheli-tutuklandi-1051425333.html

İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 1 ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 42 kez 'otodan hırsızlık' suçundan kaydının olduğu öğrenildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T19:29+0300

2021-12-03T19:29+0300

2021-12-03T19:29+0300

türkiye

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araba

otomobil

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tekerlek

hırsızlık

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi'de 1-29 Kasım tarihleri arasında 6 otomobilin tekerlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.P.'yi (42) gözaltına aldı. Şüphelinin 42 kez 'otodan hırsızlık' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Öte yandan, şüphelinin bazı hırsızlıkları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

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istanbul, hırsız, araba, otomobil, lastik, tekerlek, hırsızlık