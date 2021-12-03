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https://tr.sputniknews.com/20211203/istanbulda-6-otomobilin-tekerlerini-calan-supheli-tutuklandi-1051425333.html
İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 1 ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 42 kez 'otodan hırsızlık' suçundan kaydının olduğu öğrenildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T19:29+0300
2021-12-03T19:29+0300
2021-12-03T19:29+0300
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istanbul
hırsız
araba
otomobil
lastik
tekerlek
hırsızlık
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi'de 1-29 Kasım tarihleri arasında 6 otomobilin tekerlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.P.'yi (42) gözaltına aldı. Şüphelinin 42 kez 'otodan hırsızlık' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Öte yandan, şüphelinin bazı hırsızlıkları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/oyuncak-tabancali-soyguncu-kuyumcu-tarafindan-vuruldu-1051410881.html
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istanbul, hırsız, araba, otomobil, lastik, tekerlek, hırsızlık
İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 1 ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 42 kez 'otodan hırsızlık' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi'de
1-29 Kasım tarihleri arasında 6 otomobilin tekerlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.P.'yi (42) gözaltına aldı. Şüphelinin 42 kez 'otodan hırsızlık' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin bazı hırsızlıkları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.