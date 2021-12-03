https://tr.sputniknews.com/20211203/kadikoyde-kilise-duvarinda-oynayan-3-suphelinin-1er-yil-hapisleri-istendi-1051419083.html

Kadıköy’de kilise duvarında oynayan 3 şüphelinin 1'er yıl hapisleri istendi

Kadıköy’de kilise duvarında oynayan 3 şüphelinin 1'er yıl hapisleri istendi

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynayan 3 şüpheli hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:46+0300

2021-12-03T16:46+0300

2021-12-03T16:46+0300

türkiye

kadıköy

dans

surp takavor kilisesi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 12 Temmuz günü gece 01.30 sıralarında Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önüne otomobille şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un geldiği anlatıldı.Şüpheli Ozancan Yılmaz’ın araçtan müzik yayını yaptığı, şüpheliler Yunus Emre Uzun ve Ömer Faruk Arman’ın da kilisenin haç işareti bulunan ön duvara çıkıp oynadıkları kaydedilen iddianamede eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ifade edildi. Şüphelilerin ifadesinde eylemleri kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmedikleri öne sürülen iddianamede, eylemlerin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı inceleme ve kilise yetkilisinin beyanına göre eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği de iddianamede belirtildi.'Barışı bozucu mahiyette'İddianamede "İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.İddianamede şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1'er yıla kadar hapisleri istendi. Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

https://tr.sputniknews.com/20210712/ak-partili-celik-surp-takavor-kilisesine-yonelik-bu-saygisizligi-kiniyoruz-1044944686.html

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kadıköy, dans, surp takavor kilisesi