https://tr.sputniknews.com/20211203/kestane-balinin-diyari-zonguldaktan-tum-dunyaya-selamlar-diyen-fehmi-pazarli-aslinda-duygusalim-1051424558.html

'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar' diyen Fehmi Pazarlı: Aslında duygusalım

'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar' diyen Fehmi Pazarlı: Aslında duygusalım

Esra Erol'un programında eşinin iddialarına karşı “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar” sözüyle sosyal medyada fenomen olan... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T19:01+0300

2021-12-03T19:01+0300

2021-12-03T19:01+0300

türkiye

zonguldak

bal

esra erol

aldatma

kestane

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına eşini aldattığına yönelik iddialara yanıt vermek için katılan Fehmi Pazarlı, kullandığı ifade ile tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu.'Kestane balının diyarından tüm dünyaya selamlar'Programda eşi Gülay Pazarlı'nın aldatma iddialarına yanıt verirken rahat bir tavırla "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" sözleriyle başlayan Fehmi Pazarlı kısa sürede sosyal medyada en çok kullanılan ifadenin sahibi oldu.'Herkes gamsız demiş, aslında duygusalım'Pazarlıklı bu sözleri tepki olarak planlı şekilde sarf ettiğini belirterek, "Böyle bir etki yapacağını ben de beklemiyordum. Herkes beni 'gamsız' olarak algılamış. Oysa çok duygusalım film izlerken bile ağlarım" dedi.'Reklam için söylemedim, planlıydı'"Sözleri köyün tanıtımı ya da reklam için söylemedim" diyen Pazarlı, "Programda bana atılan suçlamalar asılsızdı. Buna bir tepki olarak planlı şekilde söyledim. Bu kadar iddiaya yanıt vermektense böyle bir söz edeyim dedim. Sözlerin bu kadar meşhur olacağı aklımdan hiç geçmezdi" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211127/esinin-ihanet-iddiasina-verdigi-yanit-viral-oldu-kestane-balinin-diyari-zonguldaktan-selamlar-1051203964.html

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zonguldak, bal, esra erol, aldatma, kestane