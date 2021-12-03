https://tr.sputniknews.com/20211203/koy-okulu-ile-dayanisma-cocuklarin-yuzunu-guldurdu-1051407265.html

Köy okulu ile dayanışma çocukların yüzünü güldürdü

Köy okulu ile dayanışma çocukların yüzünü güldürdü

Diyarbakır Nesibe Aydın Okulları, farkındalık yaratmak amacıyla Bağlar’a bağlı köyde bulunan Sarıdallı Henkel İlkokulu’na gerçekleştirdiği dayanışma ziyareti... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T12:17+0300

2021-12-03T12:17+0300

2021-12-03T12:17+0300

görüş

köy okulları

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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde bulunan Sarıdallı Henkel İlkokulu, öğretmen ve öğrencilerin çabaları ile eğitim ve öğretimde önemli bir aşama kaydediyor.Öğretmenlerin çabaları ve Milli Eğitim’in de desteğiyle yol düzenlemesi ile ulaşım sorunu ve okuldaki eksiklikler bir bir tamamlandı. 4’ü ilkokul biri anasınıfı olmak üzere 5 dersliğin olduğu okulda, 5 öğretmen ve 2 idareci görev yapıyor.Öğretmen ve idareciler, yoğun çabalar sonucu çocuklarını okula göndermek istemeyen aileleri de ikna ederek çocukların eğitim hayatının sürmesine destek oldu.Dayanışma çocukların yüzünü güldürdüKöy okulundaki yoğun çabalara Diyarbakır merkezde bulunan Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları’ndan da destek geldi.Kısa sürede kaynaşan öğrenciler okul bahçesinde oyun oynarken, öğretmenlerde bilgi alışverişinde bulundu.Ziyarette, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılayacak hediyeler verildi.‘Önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliği’Açıklamada “Diyarbakır Nesibe Aydın ilkokulu olarak Sarıdallı Henkel İlkokulunu ziyaret ettik. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile yaptığımız işbirliği sayesinde, eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliğini biraz da olsa giderebilmek ve köy okulları ile temaslarımızı arttırarak farkındalık yaratmak adına gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesinde ilk ve en önemli amacımız; emsal oluşturmaktır. Akademik ve sosyal başarımızı arttırmak için oluşturduğumuz muazzam çizginin yükselmesi için harcadığımız çabaya anlam ve maneviyat kazandırmak kurumsal olarak onur ve gurur verici olmuştur. Yüreğinde eğitim ateşi yanan tüm eğitimcilerin ilham kaynağı olmak İçin canla başla çalışmaya ve gücümüzün yettiği her yere ulaşmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliği” denildi.

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köy okulları