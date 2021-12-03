https://tr.sputniknews.com/20211203/manisada-uyusturucu-operasyonu-6-gozalti-1051398487.html

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 7 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T02:19+0300

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türkiye

operasyon

manisa

gözaltı

uyuşturucu

alaşehir

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir’de 7 şüpheli şahsın, 7 ikamet adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 30 adet sentetik ecza hapı, 26,80 gram esrar maddesi, 0,30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet 7.65 mm fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.Konuyla ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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operasyon, manisa, gözaltı, uyuşturucu, alaşehir