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Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası: Tutuklama talebi reddedildi
Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası: Tutuklama talebi reddedildi
18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi, tutuklama tablebi ise reddedildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T14:26+0300
2021-12-03T15:15+0300
musa orhan
türkiye
cinsel saldırı
hapis cezası
tutuklama
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Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Orhan’a verilen 12 yıl ceza, “Geleceği üzerinde olumsuz etki yaratabileceği” ve duruşmalara düzenli katıldığı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıla düşürüldü. Tutuklanması talebi de reddedildiNe olmuştu?Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.
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musa orhan, cinsel saldırı, hapis cezası, tutuklama

Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası: Tutuklama talebi reddedildi

14:26 03.12.2021 (güncellendi: 15:15 03.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterMusa Orhan
Musa Orhan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi, tutuklama tablebi ise reddedildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Orhan’a verilen 12 yıl ceza, “Geleceği üzerinde olumsuz etki yaratabileceği” ve duruşmalara düzenli katıldığı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıla düşürüldü. Tutuklanması talebi de reddedildi

Ne olmuştu?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.
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