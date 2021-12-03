https://tr.sputniknews.com/20211203/musa-orhana-10-yil-hapis-cezasi--1051413180.html

Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası: Tutuklama talebi reddedildi

Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası: Tutuklama talebi reddedildi

18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi, tutuklama tablebi ise reddedildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T14:26+0300

2021-12-03T14:26+0300

2021-12-03T15:15+0300

musa orhan

türkiye

cinsel saldırı

hapis cezası

tutuklama

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Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Orhan’a verilen 12 yıl ceza, “Geleceği üzerinde olumsuz etki yaratabileceği” ve duruşmalara düzenli katıldığı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıla düşürüldü. Tutuklanması talebi de reddedildiNe olmuştu?Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

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2021

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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musa orhan, cinsel saldırı, hapis cezası, tutuklama