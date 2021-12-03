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Papa G. Kıbrıs'ta: Başpiskopos 'Kana susamış Attila'dan beter' dediği Türkiye'ye karşı yardım istedi
Papa G. Kıbrıs'ta: Başpiskopos 'Kana susamış Attila'dan beter' dediği Türkiye'ye karşı yardım istedi
Güney Kıbrıs'ta bölünmüşlüğe karşı birlik ve barış çağrısı yapan Papa Francis'in Rum Ortodoks Kilisesi lideri 2. Hrisostomos'la buluşmasına, Kuzey Kıbrıs'ta... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:06+0300
2021-12-03T18:13+0300
dünya
kıbrıs
türkiye
güney kıbrıs
nikos anastasiadis
papa francis
kuzey kıbrıs
2. hrisostomos
türkler
tarihi eser kaçakçılığı
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Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı kapsayan 5 günlük tura çıkan Papa Francis'in dün vardığı Lefkoşa'da gündeminde Katolik-Ortodoks diyaloğu, adadaki bölünmüşlük, Güney'in Kuzey'i kendisine göndermekle suçladığı göçmenler vardı.Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades tarafından karşılanan ve ağırlanan Francis, dün Lefkoşa'daki cumhurbaşkanlığı sarayında siyasi liderlere hitabında ve bir Maruni Kilisesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerle Rumlara mesaj verdi. 'Güç kullanımı ya da tehdide başvurmadan müzakerelere geri dönün'Anastasiades ile hükümetine "Gelin, güç jestleriyle değil, jestlerin gücüyle umudu besleyelim" diye seslenen Papa, kilise konuşmasında, adanın Türklerle Rumlar arasında bölünmüşlüğüne atıfla 'Kıbrıs'taki korkunç yarılmadan' duyduğu üzüntüyü ifade etti. Francis, her iki tarafa, 'ada halklarının yarım yüzyıldır mustarip olduğu korkunç yarılmayı uzatmaktan başka bir şeye yaramayan güç kullanımı ya da tehdide başvurmama' ve 'müzakerelere geri dönme' çağrısı yaptı.Papa "Bu adanın deneyimi Avrupa'ya, insanlığa layık bir gelecek inşa etmek, bölünmeleri aşmak, duvarları yıkmak, birlik için hayal kurmak ve çalışmak için el ele çaba göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor" dedi. Tarihi eser kaçakçılığı sorunuBugün Lefkoşa'nın 22 bin kişilik en büyük stadyumunu yarıya yakın dolduran binlerce kişinin katıldığı bir açık hava ayini düzenleyen Papa, öncesinde dini liderlerle biraraya geldi. Francis'in Rum Ortodoks Kilisesi lideri 2. Hrisostomos'la buluşmasına, Kuzey Kıbrıs'ta kiliselerin yıkılması ya da camiye dönüştürülmesi ve içindeki paha biçilemeyen ikonalar, freskler, mozaiklerle kutsal emanetlerin tarihi eser kaçakçılığına kurban gitmesi meselesi damga vurdu.Dünkü konuşmasında tarihi eserlerin meşru sahiplerine iade edilmesi çağrısı yapan Francis, konuyla ilgili taleplerini aktaran Başpiskopos 2. Hrisostomos'un Türk karşıtı ifadeleriyle karşılaştı. 'Kana susamış Attila'yı aştılar'MS 5. yüzyıldaki Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila'ya atıfla "Kana susamış Attila'yı taklit etmekle yetinmediler, onu bile aştılar" diyen 2. Hrisostomos, Papa'ya şöyle seslendi: "Bu kutsal ve adil mücadelede sizin aktif desteğinizi istiyoruz. Bugün Türkiye tarafından vahşice ihlal edilen Hıristiyan kültürüne ve kültürel mirasına saygının yeniden tesis edilmesi için kişisel olarak aracılık edin."Rum Başpiskopos, Francis'e, selefi 16. Benediktus'un 'Türk tarihi eser kaçakçıları tarafından Münih'e götürülen 500 dini eşyanın geri getirilmesi için Alman hükümeti nezdinde arabuluculuk yapması örneğini' hatırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/papa-g-kibris-yunanistan-turunda-bolunmusluge-karsi-birlik-ve-gocmenlere-destek-mesaji-verecek-1051310217.html
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kıbrıs, türkiye, güney kıbrıs, nikos anastasiadis, papa francis, kuzey kıbrıs, 2. hrisostomos, türkler, tarihi eser kaçakçılığı, katolik kilisesi, göçmen, ortodoks kilisesi

Papa G. Kıbrıs'ta: Başpiskopos 'Kana susamış Attila'dan beter' dediği Türkiye'ye karşı yardım istedi

17:06 03.12.2021 (güncellendi: 18:13 03.12.2021)
© REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOUGüney Kıbrıs'ta Rum Ortodoks Kilisesi'nin ileri gelenleriyle biraraya gelen Katolik alemin dini lideri Papa Francis, Lefkoşa'daki Havari Varnavas Katedrali'nde Kutsal Sinod'la buluşmasında bir Ortodoks ikonayı incelerken
Güney Kıbrıs'ta Rum Ortodoks Kilisesi'nin ileri gelenleriyle biraraya gelen Katolik alemin dini lideri Papa Francis, Lefkoşa'daki Havari Varnavas Katedrali'nde Kutsal Sinod'la buluşmasında bir Ortodoks ikonayı incelerken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU
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Güney Kıbrıs'ta bölünmüşlüğe karşı birlik ve barış çağrısı yapan Papa Francis'in Rum Ortodoks Kilisesi lideri 2. Hrisostomos'la buluşmasına, Kuzey Kıbrıs'ta Rumların geride bıraktığı tarihi eserlerin akıbetiyle ilgili talepler damgasını vurdu.
Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı kapsayan 5 günlük tura çıkan Papa Francis'in dün vardığı Lefkoşa'da gündeminde Katolik-Ortodoks diyaloğu, adadaki bölünmüşlük, Güney'in Kuzey'i kendisine göndermekle suçladığı göçmenler vardı.
Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades tarafından karşılanan ve ağırlanan Francis, dün Lefkoşa'daki cumhurbaşkanlığı sarayında siyasi liderlere hitabında ve bir Maruni Kilisesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerle Rumlara mesaj verdi.

'Güç kullanımı ya da tehdide başvurmadan müzakerelere geri dönün'

Anastasiades ile hükümetine "Gelin, güç jestleriyle değil, jestlerin gücüyle umudu besleyelim" diye seslenen Papa, kilise konuşmasında, adanın Türklerle Rumlar arasında bölünmüşlüğüne atıfla 'Kıbrıs'taki korkunç yarılmadan' duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Francis, her iki tarafa, 'ada halklarının yarım yüzyıldır mustarip olduğu korkunç yarılmayı uzatmaktan başka bir şeye yaramayan güç kullanımı ya da tehdide başvurmama' ve 'müzakerelere geri dönme' çağrısı yaptı.
Papa "Bu adanın deneyimi Avrupa'ya, insanlığa layık bir gelecek inşa etmek, bölünmeleri aşmak, duvarları yıkmak, birlik için hayal kurmak ve çalışmak için el ele çaba göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor" dedi.

Tarihi eser kaçakçılığı sorunu

Bugün Lefkoşa'nın 22 bin kişilik en büyük stadyumunu yarıya yakın dolduran binlerce kişinin katıldığı bir açık hava ayini düzenleyen Papa, öncesinde dini liderlerle biraraya geldi.
Francis'in Rum Ortodoks Kilisesi lideri 2. Hrisostomos'la buluşmasına, Kuzey Kıbrıs'ta kiliselerin yıkılması ya da camiye dönüştürülmesi ve içindeki paha biçilemeyen ikonalar, freskler, mozaiklerle kutsal emanetlerin tarihi eser kaçakçılığına kurban gitmesi meselesi damga vurdu.
Dünkü konuşmasında tarihi eserlerin meşru sahiplerine iade edilmesi çağrısı yapan Francis, konuyla ilgili taleplerini aktaran Başpiskopos 2. Hrisostomos'un Türk karşıtı ifadeleriyle karşılaştı.

'Kana susamış Attila'yı aştılar'

MS 5. yüzyıldaki Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila'ya atıfla "Kana susamış Attila'yı taklit etmekle yetinmediler, onu bile aştılar" diyen 2. Hrisostomos, Papa'ya şöyle seslendi:
"Bu kutsal ve adil mücadelede sizin aktif desteğinizi istiyoruz. Bugün Türkiye tarafından vahşice ihlal edilen Hıristiyan kültürüne ve kültürel mirasına saygının yeniden tesis edilmesi için kişisel olarak aracılık edin."
Rum Başpiskopos, Francis'e, selefi 16. Benediktus'un 'Türk tarihi eser kaçakçıları tarafından Münih'e götürülen 500 dini eşyanın geri getirilmesi için Alman hükümeti nezdinde arabuluculuk yapması örneğini' hatırlattı.
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