Polonya: Afganistan'dan gelecek yüzbinlerce kişilik göçmen gruplarına karşı hazırız

Polonya, yeni bir göç dalgasına karşı hazır olduğunu bildirdi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Polonya-Belarus sınırının güvenliğine ilişkin bilgiler verdi. Son aylarda yaşanan göçmen krizi nedeniyle şimdiye kadar sınırda alınan önlemlerin Polonya sınırını korumada etkili olduğunu belirten Müller, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine karşı hazır olduklarını açıkladı. "Diplomatik bilgiler, bizlerin ve partnerlerimizin istihbaratlarından bize gelen bilgiler temelinde söz konusu organize göç hareketleri Afganistan'dan olacak" ifadelerini kullanan Müller, buna bağlı olarak önümüzdeki hafta ve aylarda büyük ölçekte bir riskle karşı karşıya olduklarını aktardı. Müller, riskten kastının sayının yüzbinlere ulaştığı organize göç hareketleri olduğunu belirtti.
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya'nın önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine hazır olduğunu belirterek, istihbarat birimlerinden edindikleri bilgiye göre söz konusu göçlerin Afganistan'dan geleceğini ifade etti.
Polonya, yeni bir göç dalgasına karşı hazır olduğunu bildirdi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Polonya-Belarus sınırının güvenliğine ilişkin bilgiler verdi. Son aylarda yaşanan göçmen krizi nedeniyle şimdiye kadar sınırda alınan önlemlerin Polonya sınırını korumada etkili olduğunu belirten Müller, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine karşı hazır olduklarını açıkladı.
"Diplomatik bilgiler, bizlerin ve partnerlerimizin istihbaratlarından bize gelen bilgiler temelinde söz konusu organize göç hareketleri Afganistan'dan olacak" ifadelerini kullanan Müller, buna bağlı olarak önümüzdeki hafta ve aylarda büyük ölçekte bir riskle karşı karşıya olduklarını aktardı. Müller, riskten kastının sayının yüzbinlere ulaştığı organize göç hareketleri olduğunu belirtti.