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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/polonya-afganistandan-gelecek-yuzbinlerce-kisilik-gocmen-gruplarina-karsi-haziriz-1051426388.html
Polonya: Afganistan'dan gelecek yüzbinlerce kişilik göçmen gruplarına karşı hazırız
Polonya: Afganistan'dan gelecek yüzbinlerce kişilik göçmen gruplarına karşı hazırız
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya'nın önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine hazır olduğunu belirterek, istihbarat... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T20:13+0300
2021-12-03T20:13+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
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Polonya, yeni bir göç dalgasına karşı hazır olduğunu bildirdi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Polonya-Belarus sınırının güvenliğine ilişkin bilgiler verdi. Son aylarda yaşanan göçmen krizi nedeniyle şimdiye kadar sınırda alınan önlemlerin Polonya sınırını korumada etkili olduğunu belirten Müller, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine karşı hazır olduklarını açıkladı. "Diplomatik bilgiler, bizlerin ve partnerlerimizin istihbaratlarından bize gelen bilgiler temelinde söz konusu organize göç hareketleri Afganistan'dan olacak" ifadelerini kullanan Müller, buna bağlı olarak önümüzdeki hafta ve aylarda büyük ölçekte bir riskle karşı karşıya olduklarını aktardı. Müller, riskten kastının sayının yüzbinlere ulaştığı organize göç hareketleri olduğunu belirtti.
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polonya, belarus, göçmen krizi

Polonya: Afganistan'dan gelecek yüzbinlerce kişilik göçmen gruplarına karşı hazırız

20:13 03.12.2021
© İHA / EBRU ORHAN-AW482733polonya
polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© İHA / EBRU ORHAN-AW482733
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Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya'nın önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine hazır olduğunu belirterek, istihbarat birimlerinden edindikleri bilgiye göre söz konusu göçlerin Afganistan'dan geleceğini ifade etti.
Polonya, yeni bir göç dalgasına karşı hazır olduğunu bildirdi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Polonya-Belarus sınırının güvenliğine ilişkin bilgiler verdi. Son aylarda yaşanan göçmen krizi nedeniyle şimdiye kadar sınırda alınan önlemlerin Polonya sınırını korumada etkili olduğunu belirten Müller, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine karşı hazır olduklarını açıkladı.

"Diplomatik bilgiler, bizlerin ve partnerlerimizin istihbaratlarından bize gelen bilgiler temelinde söz konusu organize göç hareketleri Afganistan'dan olacak" ifadelerini kullanan Müller, buna bağlı olarak önümüzdeki hafta ve aylarda büyük ölçekte bir riskle karşı karşıya olduklarını aktardı. Müller, riskten kastının sayının yüzbinlere ulaştığı organize göç hareketleri olduğunu belirtti.
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