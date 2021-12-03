https://tr.sputniknews.com/20211203/polonya-afganistandan-gelecek-yuzbinlerce-kisilik-gocmen-gruplarina-karsi-haziriz-1051426388.html

Polonya: Afganistan'dan gelecek yüzbinlerce kişilik göçmen gruplarına karşı hazırız

Polonya: Afganistan'dan gelecek yüzbinlerce kişilik göçmen gruplarına karşı hazırız

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya'nın önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine hazır olduğunu belirterek, istihbarat... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T20:13+0300

2021-12-03T20:13+0300

2021-12-03T20:13+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen krizi

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Polonya, yeni bir göç dalgasına karşı hazır olduğunu bildirdi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Polonya-Belarus sınırının güvenliğine ilişkin bilgiler verdi. Son aylarda yaşanan göçmen krizi nedeniyle şimdiye kadar sınırda alınan önlemlerin Polonya sınırını korumada etkili olduğunu belirten Müller, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine karşı hazır olduklarını açıkladı. "Diplomatik bilgiler, bizlerin ve partnerlerimizin istihbaratlarından bize gelen bilgiler temelinde söz konusu organize göç hareketleri Afganistan'dan olacak" ifadelerini kullanan Müller, buna bağlı olarak önümüzdeki hafta ve aylarda büyük ölçekte bir riskle karşı karşıya olduklarını aktardı. Müller, riskten kastının sayının yüzbinlere ulaştığı organize göç hareketleri olduğunu belirtti.

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polonya, belarus, göçmen krizi