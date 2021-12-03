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Toyota Türkiye CEO’su değişti: Yeni görev bir Türk’e emanet
Toyota Türkiye CEO’su değişti: Yeni görev bir Türk’e emanet
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şirketin Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo'nun Japonya'da yeni bir göreve atanması ile birlikte... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T00:34+0300
2021-12-03T00:34+0300
ekonomi
türkiye
ceo
toyota
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Toshihio Kudo Japonya’da üstleneceği yeni görev sebebiyle, koltuğunu Erdoğan Şahin’e devredecek.İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun olan Şahin, Toyota kariyerine 1992’de yeni kurulmuş olan ToyotaSA organizasyonunda kalite mühendisi olarak başladı.İki yıllık Japonya eğitimi sonrası, 1994’te Türkiye’de üretilen ilk Toyota modeli olan 7. nesil Corolla’nın üretim hazırlıklarını yapan ekipte yer aldı.Sonraki yıllarda, üretilen tüm yeni modellerin devreye alınmasında aktif görev alan ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de farklı bölümlerde üst düzey sorumluluklar üstlenen Şahin, 2013’te 4 yıl sürecek Brüksel merkezli Toyota Avrupa Lojistik Direktörlüğü görevine atandı.Sonrasında 2017’de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam eden ve 2020 Ağustos’ta atandığı Toyota Çekya Fabrikasında proje şef liderliği görevini halen yürüten Şahin, 1 Ocak’ta Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.
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türkiye, ceo, toyota

Toyota Türkiye CEO’su değişti: Yeni görev bir Türk’e emanet

00:34 03.12.2021
© Fotoğraftoyota
toyota - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Fotoğraf
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şirketin Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo'nun Japonya'da yeni bir göreve atanması ile birlikte, şirketin Genel Müdür ve CEO'luğu görevini 1 Ocak 2022 itibarıyla Erdoğan Şahin üstlenecek.
Toshihio Kudo Japonya’da üstleneceği yeni görev sebebiyle, koltuğunu Erdoğan Şahin’e devredecek.
İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun olan Şahin, Toyota kariyerine 1992’de yeni kurulmuş olan ToyotaSA organizasyonunda kalite mühendisi olarak başladı.
İki yıllık Japonya eğitimi sonrası, 1994’te Türkiye’de üretilen ilk Toyota modeli olan 7. nesil Corolla’nın üretim hazırlıklarını yapan ekipte yer aldı.
Sonraki yıllarda, üretilen tüm yeni modellerin devreye alınmasında aktif görev alan ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de farklı bölümlerde üst düzey sorumluluklar üstlenen Şahin, 2013’te 4 yıl sürecek Brüksel merkezli Toyota Avrupa Lojistik Direktörlüğü görevine atandı.
Sonrasında 2017’de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam eden ve 2020 Ağustos’ta atandığı Toyota Çekya Fabrikasında proje şef liderliği görevini halen yürüten Şahin, 1 Ocak’ta Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.
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