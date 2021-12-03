https://tr.sputniknews.com/20211203/tuik-kasimda-enflasyon-yuzde-351-artti-1051402627.html

TÜİK: Kasım'da enflasyon yüzde 3.51 arttı

TÜİK: Kasım'da enflasyon yüzde 3.51 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında enflasyon yüzde 3.51 arttı, yıllık bazda ise yüzde 21.31 oldu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T10:04+0300

2021-12-03T10:04+0300

2021-12-03T10:24+0300

ekonomi

enflasyon

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ekonomi

kasım

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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.TÜİK'ten yapılan açıklamada kasım ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.51 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece yıllık enflasyon 21.31 seviyesine ulaştı.TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19.82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21.31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17.71 artış gerçekleşti.Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.Yıllık en düşük artış %5.77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7.91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8.33 ile giyim ve ayakkabı ve %13.96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28.90 ile lokanta ve oteller, %27.11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25.14 ile ev eşyası oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211202/ickiye-bir-zam-daha-1051391893.html

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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, kasım