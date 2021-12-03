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TÜİK: Kasım'da enflasyon yüzde 3.51 arttı
TÜİK: Kasım'da enflasyon yüzde 3.51 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında enflasyon yüzde 3.51 arttı, yıllık bazda ise yüzde 21.31 oldu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T10:04+0300
2021-12-03T10:24+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
kasım
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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.TÜİK'ten yapılan açıklamada kasım ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.51 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece yıllık enflasyon 21.31 seviyesine ulaştı.TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19.82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21.31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17.71 artış gerçekleşti.Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.Yıllık en düşük artış %5.77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7.91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8.33 ile giyim ve ayakkabı ve %13.96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28.90 ile lokanta ve oteller, %27.11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25.14 ile ev eşyası oldu.
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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, kasım

TÜİK: Kasım'da enflasyon yüzde 3.51 arttı

10:04 03.12.2021 (güncellendi: 10:24 03.12.2021)
© AAmarket - alışveriş - poşet
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında enflasyon yüzde 3.51 arttı, yıllık bazda ise yüzde 21.31 oldu.
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK'ten yapılan açıklamada kasım ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.51 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece yıllık enflasyon 21.31 seviyesine ulaştı.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19.82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21.31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17.71 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış %5.77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7.91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8.33 ile giyim ve ayakkabı ve %13.96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28.90 ile lokanta ve oteller, %27.11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25.14 ile ev eşyası oldu.
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