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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211203/tunusta-ilk-kez-omicron-varyanti-tespit-edildi-1051428837.html
Tunus'ta ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Tunus'ta ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Tunus'ta bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı duyuruldu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T21:43+0300
2021-12-03T21:43+0300
2021-12-03T21:43+0300
koronavirüs
tunus
kongo
koronavirüs
omicron
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Sağlık Bakanı Ali Murabıt, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, salgındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.Murabıt, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen 23 yaşındaki bir yolcuda Omicron varyantı tespit edildiğini söyledi.Sağlık Bakanı, söz konusu kişinin Kovid-19 hastaları için ayrılan bir yerleşkede karantinaya alındığını aktardı.Resmi açıklamalar göre, Tunus'ta bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 25 bin 328 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 717 bin 908 oldu.Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede, iki doz aşı yaptıranların sayısı ise 4 milyon 22 bin 471'e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/abdde-omicron-vakasi-gorulen-eyalet-sayisi-5e-cikti-1051425702.html
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tunus, kongo, koronavirüs, omicron
Tunus'ta ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Tunus'ta bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Ali Murabıt, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, salgındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Murabıt, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen 23 yaşındaki bir yolcuda Omicron varyantı
tespit
edildiğini söyledi.
Sağlık Bakanı, söz konusu kişinin Kovid-19 hastaları için ayrılan bir yerleşkede karantinaya alındığını aktardı.
Resmi açıklamalar göre, Tunus'ta bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 25 bin 328 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 717 bin 908 oldu.
Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede, iki doz aşı yaptıranların sayısı ise 4 milyon 22 bin 471'e ulaştı.