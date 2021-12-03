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Vakalarda 'muazzam artış' var: Güney Afrika'da Kovid-19'un 4. dalgası başladı
Vakalarda 'muazzam artış' var: Güney Afrika'da Kovid-19'un 4. dalgası başladı
Koronavirüsün Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, salgının 4. dalgası başladı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:06+0300
2021-12-03T15:06+0300
koronavirüs
güney afrika
pandemi
koronavirüs
omicron
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Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, son günlerde vaka sayılarında hızlı yükseliş kaydedilen Güney Afrika'nın, 3 Aralık itibarıyla salgının 4. dalgasında olduğunu açıkladı. Phaahla, ülkenin 9 eyaletinden 7'sinde tespit edilen Omicron varyantıyla mücadelenin, kısıtlamalara gidilmeden de yönetilebilir durumda olduğuna vurgu yaptı. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) yetkilisi Michelle Groome'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde günlük vaka sayılarında 'muazzam bir artış' yaşandığı kaydedildi. Groome, Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğuna dair ön bulgulara rastlanmakla birlikte varyantın henüz çok yeni olduğunu ve kesin bir sonuca varmak için en az 2-3 hafta zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bugün kaydedilen vakalarla ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 988 bin 132'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artışla 89 bin 843 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/guney-afrika-seyahat-yasaklari-getirmenin-varyantin-yayilimini-durduracagina-inanmak-saflik-olur--1051234843.html
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güney afrika, pandemi, koronavirüs, omicron

Vakalarda 'muazzam artış' var: Güney Afrika'da Kovid-19'un 4. dalgası başladı

15:06 03.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICGüney Afrika- Omicron
Güney Afrika- Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Koronavirüsün Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, salgının 4. dalgası başladı.
Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, son günlerde vaka sayılarında hızlı yükseliş kaydedilen Güney Afrika'nın, 3 Aralık itibarıyla salgının 4. dalgasında olduğunu açıkladı.
Phaahla, ülkenin 9 eyaletinden 7'sinde tespit edilen Omicron varyantıyla mücadelenin, kısıtlamalara gidilmeden de yönetilebilir durumda olduğuna vurgu yaptı.
Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) yetkilisi Michelle Groome'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde günlük vaka sayılarında 'muazzam bir artış' yaşandığı kaydedildi. Groome, Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğuna dair ön bulgulara rastlanmakla birlikte varyantın henüz çok yeni olduğunu ve kesin bir sonuca varmak için en az 2-3 hafta zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Bugün kaydedilen vakalarla ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 988 bin 132'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artışla 89 bin 843 oldu.
Güney Afrika hava yolu şirketi SAA - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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