https://tr.sputniknews.com/20211204/13-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-iddiasi-mahalleliyi-ayaga-kaldirdi-1051436577.html

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı

Diyarbakır’da bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuğa bir şahsın cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Çocuğun ailesi ve... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T04:33+0300

2021-12-04T04:33+0300

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türkiye

diyarbakır

gözaltı

çocuk istismarı

mahalle

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Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki K.Ç. tarafından cinsel istismara uğradı.Çocuk, durumu ailesine anlatması üzerine aile ve vatandaşlar K.Ç’ye linç girişiminde bulundu.Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Ç’yi güçlükle kurtarıp zırhlı araca aldı.K.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

türkiye

diyarbakır

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diyarbakır, gözaltı, çocuk istismarı, mahalle