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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
Diyarbakır’da bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuğa bir şahsın cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Çocuğun ailesi ve... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T04:33+0300
2021-12-04T04:33+0300
türkiye
diyarbakır
gözaltı
çocuk istismarı
mahalle
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Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki K.Ç. tarafından cinsel istismara uğradı.Çocuk, durumu ailesine anlatması üzerine aile ve vatandaşlar K.Ç’ye linç girişiminde bulundu.Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Ç’yi güçlükle kurtarıp zırhlı araca aldı.K.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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diyarbakır, gözaltı, çocuk istismarı, mahalle

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı

04:33 04.12.2021
© İHADiyarbakır’da bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuğa bir şahsın cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı.
Diyarbakır’da bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuğa bir şahsın cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA
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Diyarbakır’da bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuğa bir şahsın cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Çocuğun ailesi ve vatandaşların linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki K.Ç. tarafından cinsel istismara uğradı.
Çocuk, durumu ailesine anlatması üzerine aile ve vatandaşlar K.Ç’ye linç girişiminde bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Ç’yi güçlükle kurtarıp zırhlı araca aldı.
K.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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