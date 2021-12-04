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https://tr.sputniknews.com/20211204/abdli-cumhuriyetci-temsilciler-meclisi-uyesinden-silahli-noel-pozu-1051451367.html
ABD'li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinden silahlı Noel pozu
ABD'li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinden silahlı Noel pozu
ABD'li Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie, sosyal medya hesabından ailesiyle silahlı 'Noel' pozu verdi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T21:48+0300
2021-12-04T21:48+0300
2021-12-04T21:48+0300
dünya
abd
kentucky
noel
thomas massie
silah
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ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, Twitter hesabından tüm aile fertlerinin ellerinde uzun namlulu tüfeklerin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.Massie fotoğrafına, "Noel Baba, lütfen bize cephane getir" notunu düştü.
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abd, kentucky, noel, thomas massie, silah
ABD'li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinden silahlı Noel pozu
ABD'li Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie, sosyal medya hesabından ailesiyle silahlı 'Noel' pozu verdi.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi
Thomas Massie, Twitter hesabından tüm aile fertlerinin ellerinde uzun namlulu tüfeklerin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.
Massie fotoğrafına,
"Noel Baba, lütfen bize cephane getir" notunu düştü.