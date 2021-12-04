https://tr.sputniknews.com/20211204/anadolukavagi-onlerinde-kargo-gemisi-ile-gezi-teknesi-carpisti-2-yarali-1051452965.html

Anadolukavağı önlerinde kargo gemisi ile gezi teknesi çarpıştı: 2 yaralı

Anadolukavağı önlerinde kargo gemisi ile gezi teknesi çarpıştı: 2 yaralı

Anadolukavağı önlerinde M/V Karadeniz-5 isimli kargo gemisi ile Kalpazankaya isimli gezi teknesi çarpıştı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T23:44+0300

2021-12-04T23:44+0300

2021-12-04T23:44+0300

türkiye

istanbul

kargo gemisi

gemi kazası

anadolu kavağı

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Anadolukavağı önlerinde M/V Karadeniz-5 isimli kargo gemisi ile Kalpazankaya isimli gezi teknesi çarpıştı.Bölgeye KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı öğrenildi. Gemide ve gezi teknesinde de hasar oluştu.Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

türkiye

istanbul

anadolu kavağı

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2021

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istanbul, kargo gemisi, gemi kazası, anadolu kavağı