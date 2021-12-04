Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211204/buz-tutan-cildir-golunde-vals-1051437851.html
Buz tutan Çıldır Gölü’nde vals
Buz tutan Çıldır Gölü’nde vals
Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Çıldır Gölü'nü dondurdu. Gölün üzerine çıkan bazı kişiler ise cam gibi buz üzerinde vals yapıyor. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T09:27+0300
2021-12-04T09:31+0300
yaşam
kars
dans
buz
vals
çıldır
don
çıldır gölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051437826_0:62:661:433_1920x0_80_0_0_db4cc599562cdb5a6d241e19b660bf73.jpg
Çıldır Gölü hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Yarısı donan göl yoğun ilgi gördü. Kars’a İzmir'den giden Aykut Kurt, “Şu an Çıldır Gölü’ndeyiz. Buz tutmuş, çok güzel, çok efsane bir yer burası, mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten harika bir ortamı var" dedi.Kurt, “Çıldır Gölü’ün tam ortasındayız. Biraz ürküyorum. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey” diye konuştu.Havaların tam anlamıyla soğumasıyla Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri de başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211113/kus-cenneti-bafa-golunde-kuraklik-261-kus-turunu-etkileyebilir-1050764742.html
kars
çıldır
çıldır gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051437826_0:0:659:494_1920x0_80_0_0_5fca06ab19a2fe29cabb15830e14cd9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kars, dans, buz, vals, çıldır, don, çıldır gölü

Buz tutan Çıldır Gölü’nde vals

09:27 04.12.2021 (güncellendi: 09:31 04.12.2021)
© İHABuz tutan Çıldır Gölü’nde vals
Buz tutan Çıldır Gölü’nde vals - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA
Abone ol
Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Çıldır Gölü'nü dondurdu. Gölün üzerine çıkan bazı kişiler ise cam gibi buz üzerinde vals yapıyor.
Çıldır Gölü hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Yarısı donan göl yoğun ilgi gördü.
Kars’a İzmir'den giden Aykut Kurt, “Şu an Çıldır Gölü’ndeyiz. Buz tutmuş, çok güzel, çok efsane bir yer burası, mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten harika bir ortamı var" dedi.
Kurt, “Çıldır Gölü’ün tam ortasındayız. Biraz ürküyorum. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey” diye konuştu.
Havaların tam anlamıyla soğumasıyla Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri de başlayacak.
Kuş Cenneti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
YAŞAM
Kuş cenneti Bafa Gölü'nde kuraklık: 261 kuş türünü etkileyebilir
13 Kasım, 13:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:33Parmak izinden ayak boyu belirlenecek
10:27Kanada'da 50 yaş ve üstüne 3. doz Kovid-19 aşısı yapılacak
10:22Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı
10:05Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar
09:49Bakan Dönmez: Madencilik sektöründe attığımız adımların kalıcı fayda sağladığını görmekten mutluyuz
09:37Bitcoin, 42 bin dolar seviyesini gördü
09:27Buz tutan Çıldır Gölü’nde vals
09:21Kadıköy'de 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
09:17Japonya'dan, yakıt deposu olayına rağmen F-16 seferlerini sürdüren ABD'ye tepki
09:06İstanbul'da IŞİD'e operasyon: Yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı
05:38ABD'de demiryolu ve havalimanı işletmelerine yeni siber güvenlik kuralları getirildi
05:36Beyaz Saray, Afrika'ya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
05:27Kovid-19 aşılarının AIDS'e neden olduğunu iddia eden Bolsonaro, yalan haber yaymaktan soruşturulacak
05:15Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı
04:56Dünya Atletizm Birliği'nin eski başkanı Diack, 88 yaşında öldü
04:3313 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
04:09Blinken: Irak'taki IŞİD saldırılarından kaygılıyız
03:48Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Başka ülkelerden 'Omicron' örneği talep ettik
03:24Tayvan’da temsilcilik açan Litvanya ile Çin arasındaki gerilim ticarete sıçradı
02:58Milli yüzücü Ekaterina Avramova'dan Türkiye rekoru