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Buz tutan Çıldır Gölü’nde vals
Buz tutan Çıldır Gölü’nde vals
Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Çıldır Gölü'nü dondurdu. Gölün üzerine çıkan bazı kişiler ise cam gibi buz üzerinde vals yapıyor. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T09:27+0300
2021-12-04T09:27+0300
2021-12-04T09:31+0300
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Çıldır Gölü hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Yarısı donan göl yoğun ilgi gördü. Kars’a İzmir'den giden Aykut Kurt, “Şu an Çıldır Gölü’ndeyiz. Buz tutmuş, çok güzel, çok efsane bir yer burası, mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten harika bir ortamı var" dedi.Kurt, “Çıldır Gölü’ün tam ortasındayız. Biraz ürküyorum. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey” diye konuştu.Havaların tam anlamıyla soğumasıyla Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri de başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211113/kus-cenneti-bafa-golunde-kuraklik-261-kus-turunu-etkileyebilir-1050764742.html
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Buz tutan Çıldır Gölü’nde vals 09:27 04.12.2021 (güncellendi: 09:31 04.12.2021)
Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Çıldır Gölü'nü dondurdu. Gölün üzerine çıkan bazı kişiler ise cam gibi buz üzerinde vals yapıyor.
Çıldır Gölü hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Yarısı donan göl yoğun ilgi gördü.
Kars’a İzmir'den giden Aykut Kurt,
dedi. “Şu an Çıldır Gölü’ndeyiz. Buz tutmuş, çok güzel, çok efsane bir yer burası, mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten harika bir ortamı var"
Kurt,
diye konuştu. “Çıldır Gölü’ün tam ortasındayız. Biraz ürküyorum. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey”
Havaların tam anlamıyla soğumasıyla Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri de başlayacak.