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https://tr.sputniknews.com/20211204/cevreyi-kirleten-isletmeye-12-milyon-lira-ceza-1051439332.html
Çevreyi kirleten işletmeye 12 milyon lira ceza
Çevreyi kirleten işletmeye 12 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'çinko ve kurşun cevher zenginleştirme' faaliyeti gösteren işletmeye 12 milyon lira ceza kesti. Yıl içinde... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T10:53+0300
2021-12-04T10:53+0300
türkiye
çevre
giresun
hava kirliliği
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre kirliliği
para cezası
kirlilik
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan 'çinko ve kurşun cevher zenginleştirme' alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 'en üst sınır' olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulayarak faaliyetten menetti.Atıklarla ilgili 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 11 bin 641 denetim yapan Bakanlık, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari para cezası uyguladı, 57 işletmeyi de faaliyetten menetti.Şirkete ait 'atık barajı seddesi' çökmüştüGiresun ili Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren cevher zenginleştirme işletmesine ait atık barajı seddesinin bir bölümünde çökme meydana gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye ekipler ivedilikle sevk edilirken, işletmenin faaliyetleri durdurulmuştu.Bakanlık ekipleri, ilk etapta dere yatağı üzerine “biriktirme seti” olarak bilinen 5 adet “tersip bendi” inşa etmiş; bu sayede tersip bentlerine hapsedilen atıkların, derenin doğal akış suyuyla Kılıçkaya Barajı'na taşınmasına engel olunmuştu.Mevcut dere yatağının paraleline 4 kilometre uzunluğunda derivasyon kanalı açan ekipler, dere yatağının yönünü değiştirerek temiz suyun atığa karışmadan baraja ulaşmasını sağlamıştı. Tersip bentleri ve derivasyon kanalı sayesinde hem temiz dere suyu ile atığın birbirine karışması engellenmiş hem temiz suyun barajla buluşması sağlanmış hem de atığın baraja karışmasının önüne geçilmişti.Birkaç gün içinde tamamlanıyorSu akışının kesilmesi sonrası dere yatağında kalan atıkların taşınması için çalışmalara başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, “dere yatağına hapsedilen atığın temizlenmesi” işlemine başlamıştı.Üç vardiya ile kesintisiz yürütülen çalışmalar neticesinde dere yatağının “atıktan tamamen arındırılması” işlemini birkaç gün içerisinde tamamlayacak olan Bakanlık, hemen ardından “çevresel izleme ve iyileştirme çalışmalarına” başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211111/uydu-verileriyle-cevre-kirliligini-tespit-eden-yazilim-gelistirildi-en-kirli-kent-istanbul-1050696001.html
https://tr.sputniknews.com/20211115/ingilterede-cevre-kirliligini-onlemek-icin-islak-mendiller-yasaklanabilir-1050816207.html
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çevre, giresun, hava kirliliği, çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre kirliliği, para cezası, kirlilik

Çevreyi kirleten işletmeye 12 milyon lira ceza

10:53 04.12.2021
© İHAÇevreyi kirleten işletmeye 12 milyon lira ceza
Çevreyi kirleten işletmeye 12 milyon lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'çinko ve kurşun cevher zenginleştirme' faaliyeti gösteren işletmeye 12 milyon lira ceza kesti. Yıl içinde yapılan denetimlerde 11 bin 641 işletmeden 670’ine cezai işlem uygulanırken 57 işletme faaliyetten men edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan 'çinko ve kurşun cevher zenginleştirme' alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 'en üst sınır' olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulayarak faaliyetten menetti.
Atıklarla ilgili 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 11 bin 641 denetim yapan Bakanlık, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari para cezası uyguladı, 57 işletmeyi de faaliyetten menetti.
Uydu verileriyle çevre kirliliğini tespit eden yazılım geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
YAŞAM
Uydu verileriyle çevre kirliliğini tespit eden yazılım geliştirildi: En kirli kent İstanbul
11 Kasım, 13:14

Şirkete ait 'atık barajı seddesi' çökmüştü

Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren cevher zenginleştirme işletmesine ait atık barajı seddesinin bir bölümünde çökme meydana gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye ekipler ivedilikle sevk edilirken, işletmenin faaliyetleri durdurulmuştu.
Bakanlık ekipleri, ilk etapta dere yatağı üzerine “biriktirme seti” olarak bilinen 5 adet “tersip bendi” inşa etmiş; bu sayede tersip bentlerine hapsedilen atıkların, derenin doğal akış suyuyla Kılıçkaya Barajı'na taşınmasına engel olunmuştu.
Mevcut dere yatağının paraleline 4 kilometre uzunluğunda derivasyon kanalı açan ekipler, dere yatağının yönünü değiştirerek temiz suyun atığa karışmadan baraja ulaşmasını sağlamıştı.
Tersip bentleri ve derivasyon kanalı sayesinde hem temiz dere suyu ile atığın birbirine karışması engellenmiş hem temiz suyun barajla buluşması sağlanmış hem de atığın baraja karışmasının önüne geçilmişti.

Birkaç gün içinde tamamlanıyor

Su akışının kesilmesi sonrası dere yatağında kalan atıkların taşınması için çalışmalara başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, “dere yatağına hapsedilen atığın temizlenmesi” işlemine başlamıştı.
Üç vardiya ile kesintisiz yürütülen çalışmalar neticesinde dere yatağının “atıktan tamamen arındırılması” işlemini birkaç gün içerisinde tamamlayacak olan Bakanlık, hemen ardından “çevresel izleme ve iyileştirme çalışmalarına” başlayacak.
ıslak mendil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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İngiltere’de çevre kirliliğini önlemek için ıslak mendiller yasaklanabilir
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