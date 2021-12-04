Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türkiye' genelgesi

Resmi Gazete’de “Marka olarak ‘Türkiye’ İbaresinin Kullanımı” hakkında genelge yayımlandı."Türkiye Cumhuriyeti Devleti; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletimizin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir" ifadeleriyle başlayan genelge şöyle devam etti:"Türkiye" ibaresinin Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade ettiği bildirilen genelgede, ihraç ürünlere "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresinin kullanılmaya başlandığı hatırlatıldı.Türkiye'nin uluslararası ticarette de "gururu" olan ürünlere "Türkiye" ibaresinin eklendiği vurgulanan genelgede şunlar kaydedildi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” gibi ibareler yerine “Türkiye”nin kullanılması yönünde bir genelge yayımladı.
Resmi Gazete’de “Marka olarak ‘Türkiye’ İbaresinin Kullanımı” hakkında genelge yayımlandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletimizin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir" ifadeleriyle başlayan genelge şöyle devam etti:
Yurt içi ve yurt dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü ve tarihinden gelen değerlerine büyük özen gösterilerek, "Türkiye" markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir.
"Türkiye" ibaresinin Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade ettiği bildirilen genelgede, ihraç ürünlere "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresinin kullanılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Türkiye'nin uluslararası ticarette de "gururu" olan ürünlere "Türkiye" ibaresinin eklendiği vurgulanan genelgede şunlar kaydedildi:
Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin Türkiye markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede "Türkiye" markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.