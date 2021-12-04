https://tr.sputniknews.com/20211204/cumhurbaskani-erdogandan-turkiye-genelgesi-1051433322.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türkiye' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türkiye' genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie”... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T00:10+0300

2021-12-04T00:10+0300

2021-12-04T00:39+0300

türkiye

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

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Resmi Gazete’de “Marka olarak ‘Türkiye’ İbaresinin Kullanımı” hakkında genelge yayımlandı."Türkiye Cumhuriyeti Devleti; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletimizin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir" ifadeleriyle başlayan genelge şöyle devam etti:"Türkiye" ibaresinin Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade ettiği bildirilen genelgede, ihraç ürünlere "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresinin kullanılmaya başlandığı hatırlatıldı.Türkiye'nin uluslararası ticarette de "gururu" olan ürünlere "Türkiye" ibaresinin eklendiği vurgulanan genelgede şunlar kaydedildi:

türkiye

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türkiye, recep tayyip erdoğan, resmi gazete