https://tr.sputniknews.com/20211204/endonezyada-semeru-yanardagindaki-patlamada-1-kisi-oldu-41-kisi-yaralandi-1051453111.html

Endonezya'da Semeru yanardağındaki patlamada 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Endonezya'da Semeru yanardağındaki patlamada 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru yanardağında meydana gelen patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T23:59+0300

2021-12-04T23:59+0300

2021-12-04T23:59+0300

dünya

endonezya

yaralı

yanardağ

ölü

volkan

semeru yanardağı

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Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru yanardağında patlama yaşandı. Patlama nedeniyle çevredeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı.Lumajang bölgesi yetkilisi Thoriqul Haq, TVOne kanalına yaptığı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü belirterek, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyledi.Lumajang Başkan Yardımcısı Indah Masdar da patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin de bedenlerindeki yanıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Masdar, iki köylünün kaybolduğunu ve birkaç kum madencisinin de mahsur kaldığını bildirdi.'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211204/endonezyadaki-semeru-yanardaginda-patlama--1051445359.html

endonezya

semeru yanardağı

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endonezya, yaralı, yanardağ, ölü, volkan, semeru yanardağı