https://tr.sputniknews.com/20211204/fransada-merkez-sag-partinin-cumhurbaskani-adayi-valerie-pecresse-oldu-1051447272.html

Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu

Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) adayı, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T17:56+0300

2021-12-04T17:56+0300

2021-12-04T17:56+0300

politika

fransa

ab

seçim

emmanuel macron

fransa senatosu

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LR'nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ikinci turda, Pecresse, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 60.95'inin desteğini aldı. Rakibi Eric Ciotti'nin oy oranı ise yüzde 39,05 oldu.Pecresse, oylamanın sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, partinin tarihinde ilk kez bir kadının cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.Ülkeye umut vermek istediğini ve 6 Aralık'ta ülke turuna başlayacağını ifade eden Pecresse, "Cumhurbaşkanı ve benim aramdaki fark, Emmanuel Macron'un tek takıntısı var o da memnun etmek. Benim ise tek isteğim yapmak." dedi.Eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bu seçimin ilk turunda elenmişti.Fransa'da daha önce Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Haraketi'nin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıklamıştı.Macron, henüz açıklamasa da kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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fransa, ab, seçim, emmanuel macron, fransa senatosu