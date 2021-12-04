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Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu
Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu
Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) adayı, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T17:56+0300
2021-12-04T17:56+0300
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fransa
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seçim
emmanuel macron
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LR'nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ikinci turda, Pecresse, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 60.95'inin desteğini aldı. Rakibi Eric Ciotti'nin oy oranı ise yüzde 39,05 oldu.Pecresse, oylamanın sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, partinin tarihinde ilk kez bir kadının cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.Ülkeye umut vermek istediğini ve 6 Aralık'ta ülke turuna başlayacağını ifade eden Pecresse, "Cumhurbaşkanı ve benim aramdaki fark, Emmanuel Macron'un tek takıntısı var o da memnun etmek. Benim ise tek isteğim yapmak." dedi.Eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bu seçimin ilk turunda elenmişti.Fransa'da daha önce Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Haraketi'nin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıklamıştı.Macron, henüz açıklamasa da kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.
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fransa, ab, seçim, emmanuel macron, fransa senatosu

Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu

17:56 04.12.2021
© AFP 2021 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATValerie Pecresse
Valerie Pecresse - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) adayı, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France Bölgesi'nin Başkanı Valerie Pecresse oldu.
LR'nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ikinci turda, Pecresse, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 60.95'inin desteğini aldı. Rakibi Eric Ciotti'nin oy oranı ise yüzde 39,05 oldu.
Pecresse, oylamanın sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, partinin tarihinde ilk kez bir kadının cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.
Ülkeye umut vermek istediğini ve 6 Aralık'ta ülke turuna başlayacağını ifade eden Pecresse, "Cumhurbaşkanı ve benim aramdaki fark, Emmanuel Macron'un tek takıntısı var o da memnun etmek. Benim ise tek isteğim yapmak." dedi.
Eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bu seçimin ilk turunda elenmişti.
Fransa'da daha önce Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Haraketi'nin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıklamıştı.
Macron, henüz açıklamasa da kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.
Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.
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