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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211204/katar-disisleri-bakani-kabil-havaalaninin-onarimi-icin-turkiye-ile-calisiyoruz-1051451785.html
Katar Dışişleri Bakanı: Kabil Havaalanı'nın onarımı için Türkiye ile çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanı: Kabil Havaalanı'nın onarımı için Türkiye ile çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, ülkesinin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T22:22+0300
2021-12-04T22:22+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
türkiye
katar
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na çevrimiçi katıldı.Katar Dışişleri Bakanı, burada yaptığı konuşmada, Kabil Havaalanı'nın yeniden uygun hale getirilmesine yönelik onarım ve donanım çalışmalarını Türkiye ile yürüttüklerini belirtti.Rusya, Çin ve bölge ülkelerinin Afganistan'da çıkabilecek herhangi bir gerilim konusunda haklı endişeleri olduğunu ifade eden Sani, ülkesinin Afganistan'daki istikrar için bir ortak durumundaki Rusya ile de temas halinde olduğunu dile getirdi.Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210914/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-talibani-tanimasak-da-iliski-kurmaliyiz-1048905334.html
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afganistan, türkiye, katar, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Katar Dışişleri Bakanı: Kabil Havaalanı'nın onarımı için Türkiye ile çalışıyoruz

22:22 04.12.2021
© REUTERS / Maxar TechnologiesKabil - Hamid Karzai Havaalanı
Kabil - Hamid Karzai Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Maxar Technologies
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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, ülkesinin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için Türkiye ile çalıştığını söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na çevrimiçi katıldı.
Katar Dışişleri Bakanı, burada yaptığı konuşmada, Kabil Havaalanı'nın yeniden uygun hale getirilmesine yönelik onarım ve donanım çalışmalarını Türkiye ile yürüttüklerini belirtti.
Rusya, Çin ve bölge ülkelerinin Afganistan'da çıkabilecek herhangi bir gerilim konusunda haklı endişeleri olduğunu ifade eden Sani, ülkesinin Afganistan'daki istikrar için bir ortak durumundaki Rusya ile de temas halinde olduğunu dile getirdi.
Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok" dedi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
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