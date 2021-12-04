https://tr.sputniknews.com/20211204/katar-disisleri-bakani-kabil-havaalaninin-onarimi-icin-turkiye-ile-calisiyoruz-1051451785.html

Katar Dışişleri Bakanı: Kabil Havaalanı'nın onarımı için Türkiye ile çalışıyoruz

Katar Dışişleri Bakanı: Kabil Havaalanı'nın onarımı için Türkiye ile çalışıyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, ülkesinin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T22:22+0300

2021-12-04T22:22+0300

2021-12-04T22:22+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

türkiye

katar

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na çevrimiçi katıldı.Katar Dışişleri Bakanı, burada yaptığı konuşmada, Kabil Havaalanı'nın yeniden uygun hale getirilmesine yönelik onarım ve donanım çalışmalarını Türkiye ile yürüttüklerini belirtti.Rusya, Çin ve bölge ülkelerinin Afganistan'da çıkabilecek herhangi bir gerilim konusunda haklı endişeleri olduğunu ifade eden Sani, ülkesinin Afganistan'daki istikrar için bir ortak durumundaki Rusya ile de temas halinde olduğunu dile getirdi.Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210914/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-talibani-tanimasak-da-iliski-kurmaliyiz-1048905334.html

afganistan

katar

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, türkiye, katar, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı