https://tr.sputniknews.com/20211204/katar-disisleri-bakani-kabil-havaalaninin-onarimi-icin-turkiye-ile-calisiyoruz-1051451785.html
Katar Dışişleri Bakanı: Kabil Havaalanı'nın onarımı için Türkiye ile çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanı: Kabil Havaalanı'nın onarımı için Türkiye ile çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, ülkesinin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T22:22+0300
2021-12-04T22:22+0300
2021-12-04T22:22+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
türkiye
katar
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048110659_0:46:1801:1059_1920x0_80_0_0_754b32728519facf83b4cd2b172f15ae.jpg
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na çevrimiçi katıldı.Katar Dışişleri Bakanı, burada yaptığı konuşmada, Kabil Havaalanı'nın yeniden uygun hale getirilmesine yönelik onarım ve donanım çalışmalarını Türkiye ile yürüttüklerini belirtti.Rusya, Çin ve bölge ülkelerinin Afganistan'da çıkabilecek herhangi bir gerilim konusunda haklı endişeleri olduğunu ifade eden Sani, ülkesinin Afganistan'daki istikrar için bir ortak durumundaki Rusya ile de temas halinde olduğunu dile getirdi.Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210914/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-talibani-tanimasak-da-iliski-kurmaliyiz-1048905334.html
afganistan
katar
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048110659_164:0:1635:1103_1920x0_80_0_0_6c4f071e9ad990ed5a1ca63699147e9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, türkiye, katar, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Katar Dışişleri Bakanı: Kabil Havaalanı'nın onarımı için Türkiye ile çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, ülkesinin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için Türkiye ile çalıştığını söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na çevrimiçi katıldı.
Katar Dışişleri Bakanı, burada yaptığı konuşmada, Kabil Havaalanı'nın yeniden uygun hale getirilmesine yönelik onarım ve donanım çalışmalarını Türkiye ile yürüttüklerini belirtti.
Rusya, Çin ve bölge ülkelerinin Afganistan'da çıkabilecek herhangi bir gerilim konusunda haklı endişeleri olduğunu ifade eden Sani, ülkesinin Afganistan'daki istikrar için bir ortak durumundaki Rusya ile de temas halinde olduğunu dile getirdi.
Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok" dedi.