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https://tr.sputniknews.com/20211204/kremlin-putin-ile-biden-arasindaki-video-konferans-gorusmesi-7-aralikta-gerceklesecek-1051447838.html
Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek
Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki video konferans görüşmesinin 7 Aralık'ta gerçekleştirileceği açıklandı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T18:30+0300
2021-12-04T18:30+0300
2021-12-04T18:30+0300
dünya
abd
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
joe biden
görüşme
video konferans
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasındaki video konferans görüşmesinin gerçekleşeceği tarih belli oldu.RIA Novosti'ye konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin 7 Aralık Salı günü gerçekleşeceğini duyurdu.Peskov, ilgili soruya, "Akşam. Liderler kendileri belirleyecek" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211204/biden-putinin-ukrayna-konusundaki-kirmizi-cizgilerini-tanimiyorum-1051441720.html
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abd, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, görüşme, video konferans
Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki video konferans görüşmesinin 7 Aralık'ta gerçekleştirileceği açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasındaki video konferans görüşmesinin gerçekleşeceği tarih belli oldu.
RIA Novosti'ye konuşan
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin 7 Aralık Salı günü gerçekleşeceğini duyurdu.
Peskov, ilgili soruya,
"Akşam. Liderler kendileri belirleyecek" yanıtını verdi.