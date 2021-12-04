Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211204/kremlin-putin-ile-biden-arasindaki-video-konferans-gorusmesi-7-aralikta-gerceklesecek-1051447838.html
Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek
Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki video konferans görüşmesinin 7 Aralık'ta gerçekleştirileceği açıklandı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T18:30+0300
2021-12-04T18:30+0300
dünya
abd
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
joe biden
görüşme
video konferans
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044751222_0:0:2065:1162_1920x0_80_0_0_143158a2907d7fda4af4f4bf0eb78bd3.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasındaki video konferans görüşmesinin gerçekleşeceği tarih belli oldu.RIA Novosti'ye konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin 7 Aralık Salı günü gerçekleşeceğini duyurdu.Peskov, ilgili soruya, "Akşam. Liderler kendileri belirleyecek" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211204/biden-putinin-ukrayna-konusundaki-kirmizi-cizgilerini-tanimiyorum-1051441720.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044751222_215:0:2051:1377_1920x0_80_0_0_451332c4bb62633c1c69f3cd2cbfd90d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, görüşme, video konferans

Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek

18:30 04.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIPutin - Biden
Putin - Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki video konferans görüşmesinin 7 Aralık'ta gerçekleştirileceği açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasındaki video konferans görüşmesinin gerçekleşeceği tarih belli oldu.
RIA Novosti'ye konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin 7 Aralık Salı günü gerçekleşeceğini duyurdu.
Peskov, ilgili soruya, "Akşam. Liderler kendileri belirleyecek" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
DÜNYA
Biden: Putin'in Ukrayna konusundaki ‘kırmızı çizgilerini’ tanımıyorum
12:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:03Kurtulmuş: Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır
19:55Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, Ukrayna’da tansiyonu tırmandırıyor
19:38Lastiği patlayan uçağı yolcular itti
19:34Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
19:30Dernekte kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza
19:25AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Suriye' açıklaması: Pozisyonumuzu değiştirmek için sebep yok
19:16Belarus: Ukrayna askeri helikopteri, hava sahamızı ihlal etti
19:14Moskova Zadorozhny Müzesi'nde Hitler'in ağır yenilgi aldığı '1941 Moskova Savunması' canlandırıldı
19:07TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı
18:57Çaldığı otomobille Kapadokya’yı gezerken yakalandı
18:53Azerbaycan, sınırda gözaltına aldığı 10 Ermeni askeri Erivan'a teslim etti
18:35İzmir'de sağlık çalışanlarından eylem: 'Ceza yönetmeliği geri çekilsin'
18:30Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek
18:22Rusya’dan Batı’ya göçmen krizinin çözümü için Belarus’la diyalog çağrısı
18:13Fransa'da sağlık çalışanları sokağa çıktı: Yorgunuz yorgun
18:06Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı
17:56Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu
17:55'Rusya-Türkiye İş Konseyi, Türk inşaat şirketlerini Rusya'ya çekiyor'
17:37Özhaseki: Asgari ücretlinin, emeklinin ücretlerinin nasıl arttığını herkes görecek
17:26Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi'nden işbirliğinin geliştirilmesi için Ulyanovsk bölgesine ziyaret