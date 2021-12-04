https://tr.sputniknews.com/20211204/meksikada-insan-kacakcilari-60-haitili-gocmeni-abdye-goturme-vaadiyle-otogara-birakti-1051445051.html

Meksika'da insan kaçakçıları, 60 Haitili göçmeni ABD'ye götürme vaadiyle otogara bıraktı

Meksika'da insan kaçakçıları, 60 Haitili göçmeni ABD'ye götürme vaadiyle otogara bıraktı

Meksika'da insan kaçakçıları, 60 Haitili göçmeni, ABD'ye götürme vaadiyle otogarda kaderine terk etti. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T15:56+0300

2021-12-04T15:56+0300

2021-12-04T15:56+0300

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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki ekonomik imkansızlıklar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye gitmek isteyen göçmenler, sınıra varamadan istismara maruz kalıyor.Chiapas eyaletinden otobüslerle getirilen Haitili göçmenler, ülkenin turistik kenti Acapulco'daki otogarda bırakıldı.Göçmenler işlemler tamamlanana kadar tesislerdeki barınaklarda kalacakGöçmenler, kendilerini buraya getiren kişilerin, limana götürme sözü verdiğini ancak bunu yerine getirmediğini söyledi.Belediye ekipleri tarafından tesislerdeki barınaklara yerleştirilen 60 göçmen işlemleri yapılıncaya kadar burada barındırılacak.Acapulco Belediye Başkanı Ramon Montiel Mejia, göçmenler içerisinde 22 çocuk ile 4 hamile kadının olduğunu açıkladı.Hedef ABDUzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi'ne göre, Meksika, ocak-eylül ayları arasında 190 binden fazla belgesiz göçmeni tespit etti, bunlardan 74 bin 300'ü sınır dışı edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210717/abd-meksika-sinirinda-bu-yil-icinde-gozaltina-alinan-gocmen-sayisi-1-milyonu-asti-1044989839.html

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